Ascolti tv ieri mercoledì 20 maggio chi ha vinto tra Battiti Live Spring, Chi l'ha visto e Comandante
Ascolti tv mercoledì 20 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Comandante che affronta Battiti Live Spring, Mare Fuori 6 e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 20 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è Affari Tuoi (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Comandante (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live Sprint (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio La fredda luce del giorno (Italia 1), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Mare Fuori 6 (Rai 2), Enrico Brignano Show (Nove), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e The Idea of You (Tv8).Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 20 maggio: chi ha vinto tra Comandante, Mare Fuori 6, Battiti Live Spring e Chi l'ha visto
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 20 maggio: chi ha vinto tra Comandante, Mare Fuori 6, Battiti Live Spring e Chi l’ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Battiti Live Spring: 2.128.000 spettatori (18,4%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.665.000 spettatori (11,1%);
- Rai 1, Comandante: 1.533.o00 spettatori (9,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, La fredda luce del giorno: 1.027.000 spettatori (5,9%);
- La7, Una giornata particolare: 971.000 spettatori (5,9%);
- Rai 2, Mare Fuori 6 – 1° episodio: 790.000 spettatori (6,6%);
- Rai 2, Mare Fuori 6 – 1° episodio: 714.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Enrico Brignano Show: 691.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, Realpolitik: 545.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, The Idea of You: 272.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.625.000 spettatori (23,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.588.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.807.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.703.000 spettatori (19,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.829.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.352.000 spettatori (6,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.035.000 spettatori (5,3%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 995.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 988.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 726.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 520.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Celebrity Chef: 466.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 409.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.865.000 spettatori (26,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.647.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.402.000 spettatori (18,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.962.000 spettatori (13,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.767.000 spettatori (17,4%);
- Rete 4, La promessa: 992.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 894.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 868.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Kong: 753.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 588.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 541.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 523.000 spettatori (3,2%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 440.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 363.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 357.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 307.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 281.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 230.000 spettatori (2,3%).