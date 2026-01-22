Ascolti tv ieri mercoledì 21 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Porta a Porta di Vespa
Mediaset ha sfiorato il tris contro la Rai nella giornata di mercoledì 21 gennaio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato Canale 5 in prima serata col successo di A testa alta con Sabrina Ferilli contro lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa, superato anche da Chi l’ha visto? e Una giornata particolare. Nell’access prime time a vincere è stata La Ruota della Fortuna (Canale 5), che ha battuto ancora Affari Tuoi (Rai 1) ma nel preserale L’Eredità ha “vendicato” Rai 1, superando Caduta libera (Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra A testa alta e Porta a porta
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Canale 5, A testa alta – Il coraggio di una donna: 4.087.000 spettatori (28.3%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.392.000 spettatori (8.8%);
- La7, Una giornata particolare: 1.146.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- Rai 1, Speciale Porta a Porta: 951.000 spettatori (7.1%);
- Italia 1, Le Iene presentano Inside: 813.o00 spettatori (6.9%);
- Tv8, Champions League Marsiglia-Liverpool: 606.000 spettatori (3.2%);
- Rete 4, Realpolitik: 385.000 spettatori (2.95%);
- Nove, Little Big Italy: 393.000 spettatori (2.2%);
- Rai 2, Il Collegio: 284.000 spettatori (1.7%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.608.000 spettatori (27%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.876.000 spettatori (23,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.232.000 spettatori (21,1%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.138.000 spettatori (20.5%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.001.000 spettatori (9.6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.414.000 spettatori (6.7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.079.000 spettatori (5.3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.043.000 spettatori (5.2%);
- Italia 1, NCIS: 951.000 spettatori (4.6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 742.000 spettatori (3.6%);
- Nove, The Cage: 562.000 spettatori (2.7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 505.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Champions League Live: 281.000 spettatori (1.4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.956.000 spettatori (28%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.681.000 spettatori (24.5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.743.000 spettatori (16.8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.509.000 spettatori (14.1%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.925.000 spettatori (14.2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.097.000 spettatori (6.3%);
- Rai 3, Blob: 1.084.000 spettatori (5.7%);
- Rete 4, La promessa: 1.082.000 spettatori (5.6%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 843.000 spettatori (4.2%);
- Nove, Cash or Trash: 822.000 spettatori (4.3%);
- Italia 1, CSI: 656.000 spettatori (3.3%);
- Rai 2, 9-1-1: 563.000 spettatori (2.9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 489.000 spettatori (3.2%);
- Rai 2, TGSport Sera: 471.000 spettatori (3.5%);
- Nove, Little Big Italy: 346.000 spettatori (2.6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 339.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Il viaggio della torcia: 282.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 259.000 spettatori (1.7%).