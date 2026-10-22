Ascolti TV ieri mercoledì 21 ottobre, Tale e Quale Show di Carlo Conti batte Il Volo: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 21 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Il Volo – Uno per Tutti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.526.000 spettatori e il 18,3%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.857.000 (15,6%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 21 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai 1, Tale e Quale Show : 2.526.000 spettatori (18,3%);

: 2.526.000 spettatori (18,3%); Canale 5, Il Volo – Uno per tutti : 1.863.000 spettatori (15,4%);

: 1.863.000 spettatori (15,4%); Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.059.000 spettatori (7,1%).

Ai piedi del podio:

La7, Una giornata particolare : 1.025.000 spettatori (6,3%);

: 1.025.000 spettatori (6,3%); Tv8, 4 Bayern Monaco-Arsenal : 908.000 spettatori (4,9%);

: 908.000 spettatori (4,9%); Italia 1, Skyscraper : 890.000 spettatori (5,4%);

: 890.000 spettatori (5,4%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 537.000 spettatori (4,4%);

: 537.000 spettatori (4,4%); Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa : 499.000 spettatori (3,3%);

: 499.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Patù: 195.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 21 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.110.000 spettatori e il 20,8%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.089.000 spettatori (20,9%).

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.110.000 spettatori (20,8%);

: 4.110.000 spettatori (20,8%); Canale 5 , La Ruota della Fortuna : 4.089.000 spettatori (20,9%);

, : 4.089.000 spettatori (20,9%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.868.000 spettatori (19,6%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.857.000 spettatori (9,3%);

: 1.857.000 spettatori (9,3%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.488.000 spettatori (7,5%);

: 1.488.000 spettatori (7,5%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.232.000 spettatori (6,2%);

: 1.232.000 spettatori (6,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.122.000 spettatori (5,7%);

: 1.122.000 spettatori (5,7%); Italia 1, NCIS : 957.000 spettatori (4,8%);

: 957.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 931.000 spettatori (4,7%);

: 931.000 spettatori (4,7%); Nove, Cash or Trash : 643.000 spettatori (3,2%);

: 643.000 spettatori (3,2%); Rai 2, TG2 Post: 414.000 spettatori (2,1%).

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 21 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.213.000 spettatori (25,3%);

: 4.213.000 spettatori (25,3%); Rai 3, TGR : 2.527.000 spettatori (14,9%).

: 2.527.000 spettatori (14,9%). Canale 5, Caduta Libera: 2.220.000 spettatori (14,7%).

A seguire: