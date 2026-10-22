Ascolti TV ieri mercoledì 21 ottobre, Tale e Quale Show di Carlo Conti batte Il Volo: i dati Auditel
Carlo Conti vince la prima serata con oltre 2,5 milioni di spettatori: la sfida con Il Volo e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 21 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 chiudere davanti a Il Volo – Uno per Tutti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.526.000 spettatori e il 18,3%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.857.000 (15,6%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 21 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l'ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 21 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Il Volo, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 21 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, Tale e Quale Show: 2.526.000 spettatori (18,3%);
- Canale 5, Il Volo – Uno per tutti: 1.863.000 spettatori (15,4%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.059.000 spettatori (7,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.025.000 spettatori (6,3%);
- Tv8, 4 Bayern Monaco-Arsenal: 908.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, Skyscraper: 890.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 537.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa: 499.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Patù: 195.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 21 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.110.000 spettatori e il 20,8%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.089.000 spettatori (20,9%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.110.000 spettatori (20,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.089.000 spettatori (20,9%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.868.000 spettatori (19,6%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.857.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.488.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.232.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.122.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 957.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 931.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 643.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TG2 Post: 414.000 spettatori (2,1%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 21 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.213.000 spettatori (25,3%);
- Rai 3, TGR: 2.527.000 spettatori (14,9%).
- Canale 5, Caduta Libera: 2.220.000 spettatori (14,7%).
A seguire:
- Rete 4, 10 Minuti: 1.020.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Blob: 1.011.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La Promessa: 975.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 913.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 773.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 565.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 490.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, CSI: 488.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 452.000 spettatori (3,5%);
- La7, Ignoto X: 354.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 342.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 258.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 214.000 spettatori (1,5%).