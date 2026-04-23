Ascolti tv ieri mercoledì 22 aprile chi ha vinto tra De Martino, Gf Vip, Chi l'ha visto e la Coppa Italia
Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Stasera tutto è possibile che affronta Sister Act 2, Gf Vip, Chi l'ha visto, Coppa Italia
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 22 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, la Coppa Italia (Italia 1) chiude davanti a Sister Act 2 (Rai 1) e Gf Vip (Canale 5). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Sento la terra girare (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 22 aprile: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Sister Act 2, Gf Vip, Chi l'ha visto e la Coppa Italia
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 22 aprile: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Sister Act 2, Gf Vip, Chi l’ha visto e la Coppa Italia
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Italia 1, Coppa Italia: 2.990.o00 spettatori (16,5%);
- Rai 1, Sister Act 2: 1.880.o00 spettatori (11%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.864.000 spettatori (15,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.487.000 spettatori (9,2%);
- Rai 2, Stasera tutto è possibile: 1.429.000 spettatori (9,7%);
- La7, Una giornata particolare: 1.074.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, Realpolitik: 388.000 spettatori (3%);
- Nove, Sento la terra girare: 388.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 363.000 spettatori (2,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.798.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.652.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.185.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.827.000 spettatori (19,5%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.929.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.393.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.116.000 spettatori (5,7%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.059.000 spettatori (5,4%).
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 740.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 681.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 539.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 483.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 463.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.538.000 spettatori (28,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.068.000 spettatori (26%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.616.000 spettatori (18,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.096.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.626.000 spettatori (15,6%);
- Rai 3, Blob: 1.068.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La promessa: 976.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 823.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Kong: 805.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 769.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 653.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 513.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 497.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 385.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 363.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 290.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 288.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 283.000 spettatori (2,7%);
- La7, Ignoto X: 206.000 spettatori (1,6%).