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Ascolti tv ieri mercoledì 22 aprile chi ha vinto tra De Martino, Gf Vip, Chi l'ha visto e la Coppa Italia

Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Stasera tutto è possibile che affronta Sister Act 2, Gf Vip, Chi l'ha visto, Coppa Italia

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 22 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, la Coppa Italia (Italia 1) chiude davanti a Sister Act 2 (Rai 1) e Gf Vip (Canale 5). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2), Una giornata particolare (La7) con Aldo CazzulloRealpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Sento la terra girare (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 aprile: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Sister Act 2, Gf Vip, Chi l’ha visto e la Coppa Italia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Italia 1, Coppa Italia: 2.990.o00 spettatori (16,5%);
  • Rai 1, Sister Act 2: 1.880.o00 spettatori (11%);
  • Canale 5, Gf Vip: 1.864.000 spettatori (15,7%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.487.000 spettatori (9,2%);
  • Rai 2, Stasera tutto è possibile: 1.429.000 spettatori (9,7%);
  • La7, Una giornata particolare: 1.074.000 spettatori (6,1%);
  • Rete 4, Realpolitik: 388.000 spettatori (3%);
  • Nove, Sento la terra girare: 388.000 spettatori (2,3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 363.000 spettatori (2,4%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.798.000 spettatori (22,8%);
  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.652.000 spettatori (22,2%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.185.000 spettatori (21,7%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.827.000 spettatori (19,5%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.929.000 spettatori (9,3%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.393.000 spettatori (6,6%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.116.000 spettatori (5,7%).

E ancora:

  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.059.000 spettatori (5,4%).
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 740.000 spettatori (3,5%);
  • Italia 1, Coppa Italia Live: 681.000 spettatori (3,5%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 539.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Foodish: 483.000 spettatori (2,3%);
  • Nove, The Cage: 463.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.538.000 spettatori (28,9%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.068.000 spettatori (26%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.616.000 spettatori (18,5%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.096.000 spettatori (13%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.626.000 spettatori (15,6%);
  • Rai 3, Blob: 1.068.000 spettatori (6%);
  • Rete 4, La promessa: 976.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 823.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 3, Kong: 805.000 spettatori (4,3%);
  • Nove, Cash or Trash: 769.000 spettatori (4,3%).

E ancora:

  • Rai 2, FBI – 2° episodio: 653.000 spettatori (3,7%);
  • Rai 2, FBI – 1° episodio: 513.000 spettatori (3,8%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 497.000 spettatori (3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 385.000 spettatori (2,4%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 363.000 spettatori (3,5%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 290.000 spettatori (2,3%);
  • Italia 1, Gf Vip: 288.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 283.000 spettatori (2,7%);
  • La7, Ignoto X: 206.000 spettatori (1,6%).

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