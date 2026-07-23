Ascolti tv ieri mercoledì 22 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Il diritto di contare e Saviano

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 22 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto L’Eredità Summer (Rai 1) arrendersi a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Temptation Island (Canale 5) a trionfare davanti a Il diritto di contare (Rai) e Chicago PD (Italia 1). Ai piedi del podio Un giorno in pretura (Rai 3), Boston Blue (Rai 2), The Mule (Rete 4), La giusta distanza di Roberto Saviano (La7), Operation Fortune (Tv8) e Best Weekend (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Il diritto di contare, La giusta distanza

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Temptation Island : 3.975.000 spettatori (32,9%);

: 3.975.000 spettatori (32,9%); Rai 1, Il diritto di contare: 1.656.o00 spettatori (12,4%);

1.656.o00 spettatori (12,4%); Italia 1, Chicago PD: 852.000 spettatori (6,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Un giorno in pretura : 724.000 spettatori (4,9%);

: 724.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Boston Blue – 1° episodio : 615.000 spettatori (3,9%);

: 615.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Boston Blue – 2° episodio : 543.000 spettatori (3,8%);

: 543.000 spettatori (3,8%); Rete 4, The Mule : 533.000 spettatori (3,8%);

: 533.000 spettatori (3,8%); La7, La giusta distanza : 441.000 spettatori (3%);

: 441.000 spettatori (3%); Tv8, Operation Fortune : 409.000 spettatori (2,9%);

: 409.000 spettatori (2,9%); Rai 2, Boston Blue – 3° episodio : 402.000 spettatori (3,5%);

: 402.000 spettatori (3,5%); Nove, Best Weekend: 310.000 spettatori (2,2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.381.000 spettatori (28,2%);

: 4.381.000 spettatori (28,2%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.198.000 spettatori (21,6%);

: 3.198.000 spettatori (21,6%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.663.000 spettatori (17,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.208.000 spettatori (7,9%);

: 1.208.000 spettatori (7,9%); La7, In Onda : 1.073.000 spettatori (7%);

: 1.073.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS : 855.000 spettatori (5,6%);

: 855.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 709.000 spettatori (4,8%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 662.000 spettatori (4,2%);

: 662.000 spettatori (4,2%); Rai 2, Tg2 Post : 625.000 spettatori (4%);

: 625.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 386.000 spettatori (2,5%);

: 386.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish: 329.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.907.000 spettatori (24,6%);

: 2.907.000 spettatori (24,6%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.069.000 spettatori (22,2%);

: 2.069.000 spettatori (22,2%); Rai 3, TGR: 1.918.000 spettatori (15,8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.871.000 spettatori (17,5%);

: 1.871.000 spettatori (17,5%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.463.000 spettatori (17,7%);

: 1.463.000 spettatori (17,7%); Rete 4, La promessa : 830.000 spettatori (6,2%);

: 830.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Blob : 767.000 spettatori (5,6%);

: 767.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 10 Minuti : 750.000 spettatori (6,5%);

: 750.000 spettatori (6,5%); Rai 3, Via dei Matti n°0: 658.000 spettatori (4,6%).

E ancora: