Ascolti tv ieri mercoledì 22 ottobre chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, This is Me e Chi l'ha visto
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 22 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è This is Me (Canale 5) con Silvia Toffanin a finire davanti a Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), The Legend of Tarzan (Italia 1), 9-1-1 (Rai 2), Chelsea-Ajax (Tv8), Realpolitik (Rete 4) e Circo Massimo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 22 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Silvia Toffanin, Realpolitik e Circo Massimo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, This is Me: 2.885.000 spettatori (21,2%);
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.848.000 spettatori (17,8%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.412.000 spettatori (8,9%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.023.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, The Legend of Tarzan: 802.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, 9-1-1 – 2° episodio: 557.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, 9-1-1 – 1° episodio: 518.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Chelsea-Ajax: 484.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, 9-1-1 – 3° episodio: 482.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, Realpolitik: 412.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Circo Massimo: 211.000 spettatori (1,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.436.000 spettatori (27,1%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.461.000 spettatori (22,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.317.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.936.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.717.000 spettatori (8,5%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.467.000 spettatori (7,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.159.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.004.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 830.000 spettatori (4,1%);
- Nove, The Cage: 515.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 360.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Champions League Live: 311.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.125.000 spettatori (25%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.115.000 spettatori (20,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.095.000 spettatori (23,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.218.000 spettatori (13,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.962.000 spettatori (16,6%);
- Rete 4, La promessa: 983.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 933.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 863.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 811.000 spettatori (5%);
- Italia 1, CSI: 695.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 622.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 590.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 387.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 354.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 346.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 282.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 268.000 spettatori (2,5%).