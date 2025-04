Ascolti tv ieri mercoledì 23 aprile chi ha vinto tra Inter - Milan, Wonder, Chi l'ha visto e Fuori dal coro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mediaset vince la battaglia degli ascolti tv in prima serata di mercoledì 23 aprile. I dati Auditel, infatti, premiano Canale 5 e il derby di Coppa Italia Inter – Milan, visto da oltre 6 milioni di telespettatori. Sul podio Wonder (Rai 1) e Chi l’ha visto (Rai 3), davanti a Il richiamo della foresta (Italia 1), Una giornata particolare (La7) di Aldo Cazzullo, Fuori dal Coro (Rete 4) di Mario Giordano, Sulle ali della musica (Rai 2), 4 Ristoranti (Tv8) e Via dall’incubo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 aprile: chi ha vinto tra Inter-Milan, Wonder, Chi l’ha visto e Fuori dal Coro

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale 5, Inter-Milan : 6.105.000 spettatori (29,7%);

: 6.105.000 spettatori (29,7%); Rai 1, Wonder : 1.850.000 spettatori (10,2%);

: 1.850.000 spettatori (10,2%); Rai 3, Chi l’ha visto: 1.622.000 spettatori (9,6%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Il richiamo della foresta : 1.176.000 spettatori (5,9%);

: 1.176.000 spettatori (5,9%); La7, Una giornata particolare : 911.000 spettatori (4,7%);

: 911.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Fuori dal Coro : 878.000 spettatori (6,2%);

: 878.000 spettatori (6,2%); Rai 2, Sulle ali della musica : 875.000 spettatori (4,9%);

: 875.000 spettatori (4,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 474.000 spettatori (3%);

: 474.000 spettatori (3%); Nove, Via dall’incubo: 354.000 spettatori (2%).

Fonte foto: ANSA

La morte di Papa Francesco ha cambiato i palinsesti televisivi.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi : 5.220.000 spettatori (24,3%);

: 5.220.000 spettatori (24,3%); Rai 1, Cinque minuti : 4.610.000 spettatori (24,2%);

: 4.610.000 spettatori (24,2%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.967.000 spettatori (15,4%);

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : in attesa del dato

: in attesa del dato La7, Otto e mezzo : in attesa del dato

: in attesa del dato Italia 1, NCIS : 1.295.000 spettatori (6,4%);

: 1.295.000 spettatori (6,4%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.078.000 spettatori (5,5%);

: 1.078.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 942.000 spettatori (4,8%);

: 942.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 882.000 spettatori (4,1%);

: 882.000 spettatori (4,1%); Nove, Dont’ forget the lyrics : 469.000 spettatori (2,3%);

: 469.000 spettatori (2,3%); Rai 2, Tg2 Post : 587.000 spettatori (2,7%);

: 587.000 spettatori (2,7%); Tv8, Foodish: 465.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.841.000 spettatori (25,3%);

: 3.841.000 spettatori (25,3%); Canale 5, Avanti un altro : 2.783.000 spettatori (19,8%);

: 2.783.000 spettatori (19,8%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.617.000 spettatori (21,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.087.000 spettatori (13,2%);

: 2.087.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Avanti il primo : 1.739.000 spettatori (15,8%);

: 1.739.000 spettatori (15,8%); Rai 3, Blob : 941.000 spettatori (5,4%);

: 941.000 spettatori (5,4%); Rete 4, La promessa : 843.000 spettatori (4,9%);

: 843.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 793.000 spettatori (4,6%);

793.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Riserva indiana : 737.000 spettatori (4%);

: 737.000 spettatori (4%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 649.000 spettatori (4,6%);

649.000 spettatori (4,6%); Italia 1, CSI Miami: 488.000 spettatori (3%);

488.000 spettatori (3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 387.000 spettatori (3%);

387.000 spettatori (3%); Nove, Cash or Trash? : 375.000 spettatori (2,3%);

: 375.000 spettatori (2,3%); Rai 2, TgSport Sera: 354.000 spettatori (3,3%);

354.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 271.000 spettatori (1,7%);

: 271.000 spettatori (1,7%); La7, Famiglie d’Italia: 195.000 spettatori (1,5%).