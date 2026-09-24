Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 23 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti lascia campo ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show con Carlo Conti (Rai 1) a chiudere dietro a La Ruota dei campioni con Gerry Scotti (Canale 5) ma davanti a Italia-Finlandia di volley (Rai 2). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Shark (Italia 1), Una giornata particolare di Aldo Cazzullo (La7), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Confusi e felici (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.