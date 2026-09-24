Ascolti tv ieri mercoledì 23 settembre chi ha vinto tra Ruota dei Campioni, Tale e Quale Show, Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 23 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tale e Quale Show che affronta Europei di volley, La Ruota dei campioni, È Sempre Cartabianca, Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 23 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti lascia campo ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show con Carlo Conti (Rai 1) a chiudere dietro a La Ruota dei campioni con Gerry Scotti (Canale 5) ma davanti a Italia-Finlandia di volley (Rai 2). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Shark (Italia 1), Una giornata particolare di Aldo Cazzullo (La7), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Confusi e felici (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv ieri mercoledì 23 settembre chi ha vinto tra Ruota dei Campioni, Tale e Quale Show, Chi l'ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, La Ruota dei campioni: 4.304.000 spettatori (21,7%);
- Rai 1, Tale e Quale Show: 2.600.000 spettatori (19,3%);
- Rai 2, Italia-Finlandia: 2.399.000 spettatori (13,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l'ha visto?: 1.102.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, Shark: 710.000 spettatori (4,1%);
- La7, Una giornata particolare: 544.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, È Sempre Cartabianca: 397.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 275.000 spettatori (2%);
- Nove, Confusi e felici: 265.000 spettatori (1,6%).
I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.223.000 spettatori (21,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.625.000 spettatori (19,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.622.000 spettatori (8,3%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.353.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.081.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 965.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 897.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera- 2^ parte: 627.000 spettatori (3,1%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 522.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 523.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.900.000 spettatori (25,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena - L'intesa vincente: 2.576.000 spettatori (23,1%);
- Rai 3, TGR: 2.319.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.081.000 spettatori (16,1%);
- Canale 5, Caduta libera - Inizia la sfida: 1.327.000 spettatori (13,8%);
- Rai 3, Blob: 990.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La promessa: 968.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 802.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il provinciale: 791.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Blue Bloods - 2° episodio: 708.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Cash or Trash: 516.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Blue Bloods - 1° episodio: 513.000 spettatori (4,1%).
E ancora:
- Rai 2, TgSport Sera: 462.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, CSI: 443.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 369.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Gf Vip: 288.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 282.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 271.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 254.000 spettatori (2,1%).