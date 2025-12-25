Ascolti tv ieri mercoledì 24 dicembre, chi ha vinto tra Il Volo, la Santa Messa e Una poltrona per due
I dati Auditel per la serata di mercoledi 24 dicembre 2025 fotografano la sfida tra i principali canali della televisione italiana per gli ascolti della Vigilia di Natale. Fra il concerto de Il Volo a Mediaset, la Santa Messa di Natale su Rai1 e l’immancabile Una poltrona per due, va bene la prima celebrazione natalizia di Papa Leone XIV con 2.129.000 spettatori (16%), tallonata dal trio canoro a Canale 5 che ottiene il 17% di share con 2.025.000 spettatori e dal “cult” delle feste con 2.086.000 spettatori (15,4%).
Analizziamo nel dettaglio i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e lo share corrispondente, total audience compreso:
- Rai 1, Santa Messa di Natale di Papa Leone XIV: 2.129.000 spettatori (16%);
- Italia 1, Una Poltrona per Due: 2.086.000 spettatori (15,4%);
- Canale 5, Il Volo – Incanto di Natale: 2.025.000 spettatori (17%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Zootropolis: 1.080.000 spettatori (7,7%);
- Rete 4, Hachiko: 557.000 spettatori (4,0%);
- Rai 3, Uno sguardo dal cielo: 518.000 spettatori (3,6%).
- Nove, Raul Cremona – Bravissssssimo! : 428.000 spettatori (3,0%);
- La7, Indovina chi viene a cena : 284.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Ladyhawke: 236.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Questi invece i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il dettaglio dei telespettatori e relativo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.810.000 spettatori (24.6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.666.000 spettatori (23.7%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.204.000 spettatori (20.9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.028.000 spettatori (6.6%);
- Rai 2, Paperino, l’inverno e gli orsi: 880.000 (5.7%);
- Rai 2, L’albero di Natale di Pluto: 859.000 spettatori (5.5%);
- Rai 2, Canto di Natale di Topolino: 816.000 spettatori (5.2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 579.000 spettatori (3,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 498.000 spettatori (3,2%);
- La7, Diario d’Inchiesta: 470.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 392.000 spettatori (2.5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
A seguire il dettaglio del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.556.000 spettatori (24.6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.780.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.096.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.215.000 spettatori (15.1%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.625.000 spettatori (12.8%);
- Italia 1, Il Grinch: 1.021.000 spettatori (6.7%);
- Rai 3, Blob: 951.000 spettatori (6.3%);
- Rete 4, 10 minuti: 835.000 spettatori (5.8%);
- Rete 4, La promessa: 844.000 spettatori (5.6%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 858.000 spettatori (5.6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 0 spettatori (0,0%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 525.000 spettatori (3.5%);
- Rai 2, TGSport Sera 434.000 spettatori (3.4%);
- Rai 2, Il Natale di Mrs. Miracle: 421.000 spettatori (2.9%).
- Italia 1, Grande Fratello: 0 spettatori (0,0%);
- Nove, Little Big Italy: 327.000 spettatori (2.6%);
- Tv8, 4 Hotel: 342.000 spettatori (2.4%);
