Ascolti tv ieri mercoledì 24 giugno chi ha vinto tra Mondiali, Temptation Island, Chi l'ha visto e Zona Bianca
Ascolti tv mercoledì 24 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affrontano Temptation Island, Nicola Gratteri, Zona Bianca e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 24 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Svizzera – Canada (Rai 1) valida per i Mondiali 2026 chiude dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Big Game (Italia 1), Mother’s instinct (Rai 2), Zona Bianca (Rete 4), Lezioni di Mafie (La7) con Nicola Gratteri, Ex – Amici come prima (Nove) e 2012 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 24 giugno: chi ha vinto tra Inghilterra-Croazia, Chi l'ha visto, Temptation Island, Zona Bianca e Gratteri
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 24 giugno: chi ha vinto tra Inghilterra-Croazia, Chi l’ha visto, Temptation Island, Zona Bianca e Gratteri
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Temptation Island: 3.768.000 spettatori (28,5%);
- Rai 1, Svizzera – Canada: 3.737.o00 spettatori (22,1%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.242.000 spettatori (8,6%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Big Game: 848.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Mother’s instinct: 708.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Zona Bianca: 553.000 spettatori (4,6%);
- La7, Lezioni di Mafie: 402.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Ex – Amici come prima: 308.000 spettatori (2%);
- Tv8, 2012: 243.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.579.000 spettatori (27,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.346.000 spettatori (21,3%);
- Rai 1, Pre-partita Svizzera-Canada: 3.033.000 spettatori (19%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.354.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.266.000 spettatori (7,6%);
- Italia 1, NCIS: 882.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 807.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 596.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 519.000 spettatori (3%);
- Nove, Cash or Trash: 427.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Celebrity Chef: 297.000 spettatori (1,8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.287.000 spettatori (26,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.311.000 spettatori (22,6%);
- Rai 3, TGR: 1.900.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.742.000 spettatori (15,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.157.000 spettatori (12,9%);
- Rete 4, La promessa: 864.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 845.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Blob: 789.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 657.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 484.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Blue Bloods: 446.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 408.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Italia chiama America: 361.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Cash or Trash: 317.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 254.000 spettatori (1,9%);
- La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 165.000 spettatori (2%).