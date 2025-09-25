Ascolti tv ieri mercoledì 24 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Io Canto Family e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 24 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) con Michelle Hunziker e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Lezione di mafie (La7), Como-Sassuolo (Italia 1), C’era una volta il West (Rai 2), Mia moglie per finta (Tv8), Realpolitik (Rete 4) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.537.000 spettatori (16,6%);
- Canale 5, Io Canto Family: 2.233.000 spettatori (15,7%);
- Rai 3,Chi l’ha visto?: 1.465.000 spettatori (9,7%).
Fuori dal podio:
- La7, Lezione di mafie: 960.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, Como-Sassuolo: 942.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, C’era una volta il West: 836.000 spettatori (5,8%);
- Tv8, Mia moglie per finta: 502.000 spettatori (3,1%);
- Rete 4, Realpolitik: 457.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Comedy Match: 370.000 spettatori (2,1%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.750.000 spettatori (23,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.425.000 spettatori (21,9%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.676.000 spettatori (19,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.689.000 spettatori (8,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.303.000 spettatori (6,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 948.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.102.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 818.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 612.000 spettatori (3%);
- Nove, The Cage: 537.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 488.000 spettatori (2,5%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.774.000 spettatori (24,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.611.000 spettatori (21,9%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.352.000 spettatori (16,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.261.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.463.000 spettatori (13,9%);
- Rai 3, Blob: 986.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, La promessa: 933.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 869.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Riserva indiana: 754.000 spettatori (4%);
- Rai 2, NCIS: 743.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, Verona-Venezia: 657.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 592.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, The Rookie: 439.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 329.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 323.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 294.000 spettatori (1,9%);
- La7, Ignoto X: 199.000 spettatori (1,6%).