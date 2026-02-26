NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha visto

Ascolti tv mercoledì 25 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Sanremo che affronta Tre di troppo, Chi l'ha visto e la Champions League

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 25 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è PrimaFestival (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale poi L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Sanremo 2026 (Rai 1) travolge Tre di troppo (Canale 5) con Fabio De LuigiChi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Real Madrid – Benfica (Tv8), Kingsman (Italia 1), The Americas (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

, ,

Ascolti tv 25 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo, Chi l’ha visto e Realpolitik

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Sanremo 2026: 9.053.000 spettatori (59,5%);
  • Canale 5, Tre di troppo: 976.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 939.000 spettatori (5%).

Fuori dal podio:

  • La7, Una giornata particolare: 654.000 spettatori (3,2%);
  • Tv8, Real Madrid – Benfica: 569.000 spettatori (2,6%);
  • Italia 1, Kingsman: 537.o00 spettatori (2,8%);
  • Rai 2, The Americas – 1° episodio: 363.000 spettatori (1,6%);
  • Rai 2, The Americas – 2° episodio: 351.000 spettatori (1,8%);
  • Rai 2, The Americas – 3° episodio: 274.000 spettatori (1,8%);
  • Rete 4, Realpolitik: 265.000 spettatori (1,7%);
  • Nove, Little Big Italy: 245.000 spettatori (1,2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e PrimaFestival

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, PrimaFestival: 7.066.000 spettatori (33%);
  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.650.000 spettatori (15,6%);
  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.123.000 spettatori (13,8%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.383.000 spettatori (6%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.332.000 spettatori (5,7%);
  • Italia 1, NCIS: 971.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 947.000 spettatori (4,3%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 920.000 spettatori (4,1%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 656.000 spettatori (2,8%);
  • Nove, The Cage: 390.000 spettatori (1,7%);
  • Tv8, Champions League Live: 268.00 spettatori (1,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 5.039.000 spettatori (29,1%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.706.000 spettatori (25,8%);
  • Canale 5, Caduta libera: 2.688.000 spettatori (16,4%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.248.000 spettatori (12,7%);
  • Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.002.000 spettatori (15%);
  • Rete 4, La promessa: 1.085.000 spettatori (5,6%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 1.075.000 spettatori (6,3%);
  • Rai 3, Blob: 1.007.000 spettatori (4,9%);
  • Nove, Cash or Trash: 648.000 spettatori (3,4%);
  • Italia 1, CSI: 631.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 470.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, 9-1-1: 413.000 spettatori (2,2%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 375.000 spettatori (3%);
  • Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 306.000 spettatori (2%);
  • Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2,3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 288.000 spettatori (1,7%);
  • La7, Ignoto X: 213.000 spettatori (1,4%).

ascolti-tv-ieri-mercoledi-25-febbraio-2026 ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo