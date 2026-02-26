Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 25 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Sanremo che affronta Tre di troppo, Chi l'ha visto e la Champions League
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 25 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è PrimaFestival (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale poi L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Sanremo 2026 (Rai 1) travolge Tre di troppo (Canale 5) con Fabio De Luigi e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Real Madrid – Benfica (Tv8), Kingsman (Italia 1), The Americas (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 25 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo, Chi l’ha visto e Realpolitik
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Sanremo 2026: 9.053.000 spettatori (59,5%);
- Canale 5, Tre di troppo: 976.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 939.000 spettatori (5%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 654.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Real Madrid – Benfica: 569.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Kingsman: 537.o00 spettatori (2,8%);
- Rai 2, The Americas – 1° episodio: 363.000 spettatori (1,6%);
- Rai 2, The Americas – 2° episodio: 351.000 spettatori (1,8%);
- Rai 2, The Americas – 3° episodio: 274.000 spettatori (1,8%);
- Rete 4, Realpolitik: 265.000 spettatori (1,7%);
- Nove, Little Big Italy: 245.000 spettatori (1,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e PrimaFestival
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, PrimaFestival: 7.066.000 spettatori (33%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.650.000 spettatori (15,6%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.123.000 spettatori (13,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.383.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.332.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 971.000 spettatori (4,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 947.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 920.000 spettatori (4,1%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 656.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Cage: 390.000 spettatori (1,7%);
- Tv8, Champions League Live: 268.00 spettatori (1,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.039.000 spettatori (29,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.706.000 spettatori (25,8%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.688.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.248.000 spettatori (12,7%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.002.000 spettatori (15%);
- Rete 4, La promessa: 1.085.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.075.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Blob: 1.007.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Cash or Trash: 648.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, CSI: 631.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 470.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, 9-1-1: 413.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 375.000 spettatori (3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 306.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 288.000 spettatori (1,7%);
- La7, Ignoto X: 213.000 spettatori (1,4%).