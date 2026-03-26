Ascolti tv ieri mercoledì 25 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e Saviano
Ascolti tv mercoledì 25 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Stasera tutto è possibile che affronta Vanina, Champions League, Chi l'ha visto e Saviano
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 25 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (Canale 5) chiude alle spalle di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2) ma davanti a Morgane (Rai 1). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Le Iene (Italia 1), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, 4 Ristoranti (Tv8) e Anni Settanta (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Vanina, Chi l'ha visto, Le Iene e Saviano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
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Ascolti tv 25 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Vanina, Chi l’ha visto, Le Iene e Saviano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 2, Stasera tutto è possibile: 2.150.000 spettatori (16%);
- Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2: 1.933.000 spettatori (13,8%);
- Rai 1, Morgane: 1.436.o00 spettatori (9,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.326.000 spettatori (8,6%);
- Italia 1, Le Iene: 1.139.o00 spettatori (9,2%);
- La7, La giusta distanza: 813.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Realpolitik: 625.000 spettatori (4,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 268.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Anni Settanta: 166.000 spettatori (1,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.933.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.901.000 spettatori (23,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.501.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.896.000 spettatori (18,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.331.000 spettatori (11%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.477.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.309.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.161.000 spettatori (5,6%).
E ancora:
- Italia 1, NCIS: 950.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 942.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 598.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 520.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 493.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.867.000 spettatori (28,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.329.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.518.000 spettatori (16,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.387.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.717.000 spettatori (14,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.057.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 952.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 940.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Vita da artista: 914.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 791.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 529.000 spettatori (3%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 422.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 393.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 389.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 372.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 337.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 336.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (2,6%).