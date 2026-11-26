Ascolti TV ieri mercoledì 25 novembre, Una Nessuna Centomila vince contro Viola come il Mare: i dati Auditel
Una Nessuna Centomila vince la prima serata con oltre 2,6 milioni di spettatori: la sfida con Viola come il Mare e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 25 novembre 2026, ha visto Una Nessuna Centomila su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato con Fiorella Mannoia ha conquistato 2.604.000 spettatori e il 19,6%, mentre quello di Mediaset con Francesca Chillemi ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.898.000 (13%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 25 novembre: chi ha vinto tra Una Nessuna Centomila, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l'ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 25 novembre: chi ha vinto tra Una Nessuna Centomila, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 25 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Una Nessuna Centomila: 2.604.000 spettatori (19,6%);
- Canale 5, Viola come il Mare 3: 1.898.000 spettatori (13%);
- La7, Una giornata particolare: 1.257.000 spettatori (7,4%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, I mercenari 3: 1.052.000 spettatori (6,4%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.013.000 spettatori (6,6%);
- Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa: 617.000 spettatori (4%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 552.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, Lille-Bayern Monaco: 511.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Patù: 239.000 spettatori (1,6%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 25 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.708.000 spettatori e il 23,1%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.160.000 spettatori (20,6%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.708.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.160.000 spettatori (20,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.048.000 spettatori (20,5%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.957.000 spettatori (9,6%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.517.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.146.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 874.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 685.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 594.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TG2 Post: 417.000 spettatori (2%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 25 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.516.000 spettatori (26,3%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.365.000 spettatori (14,9%);
- Rai 3, TGR: 2.290.000 spettatori (13,2%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 965.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 907.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, La Promessa: 888.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 801.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 765.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 690.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 489.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, CSI: 468.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 413.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 410.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Gf Vip: 371.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 366.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 364.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 266.000 spettatori (1,7%).