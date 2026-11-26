Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 25 novembre 2026, ha visto Una Nessuna Centomila su Rai 1 chiudere davanti a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato con Fiorella Mannoia ha conquistato 2.604.000 spettatori e il 19,6%, mentre quello di Mediaset con Francesca Chillemi ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1.898.000 (13%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 25 novembre: chi ha vinto tra Una Nessuna Centomila, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Una Giornata Particolare e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 25 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Una Nessuna Centomila : 2.604.000 spettatori (19,6%);

: 2.604.000 spettatori (19,6%); Canale 5, Viola come il Mare 3 : 1.898.000 spettatori (13%);

: 1.898.000 spettatori (13%); La7, Una giornata particolare: 1.257.000 spettatori (7,4%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, I mercenari 3 : 1.052.000 spettatori (6,4%);

: 1.052.000 spettatori (6,4%); Rai 3, Chi l’ha visto? : 1.013.000 spettatori (6,6%);

: 1.013.000 spettatori (6,6%); Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa : 617.000 spettatori (4%);

: 617.000 spettatori (4%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 552.000 spettatori (4,5%);

: 552.000 spettatori (4,5%); Tv8, Lille-Bayern Monaco : 511.000 spettatori (2,7%);

: 511.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Patù: 239.000 spettatori (1,6%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 25 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.708.000 spettatori e il 23,1%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.160.000 spettatori (20,6%).

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.708.000 spettatori (23,1%);

: 4.708.000 spettatori (23,1%); Canale 5 , La Ruota della Fortuna : 4.160.000 spettatori (20,6%);

, : 4.160.000 spettatori (20,6%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.048.000 spettatori (20,5%).

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.957.000 spettatori (9,6%);

: 1.957.000 spettatori (9,6%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.517.000 spettatori (7,4%);

: 1.517.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.146.000 spettatori (5,8%);

: 1.146.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 874.000 spettatori (4,4%);

: 874.000 spettatori (4,4%); Nove, Cash or Trash : 685.000 spettatori (3,4%);

: 685.000 spettatori (3,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 594.000 spettatori (2,9%);

: 594.000 spettatori (2,9%); Rai 2, TG2 Post: 417.000 spettatori (2%).

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 25 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.516.000 spettatori (26,3%);

: 4.516.000 spettatori (26,3%); Canale 5, Caduta Libera : 2.365.000 spettatori (14,9%);

: 2.365.000 spettatori (14,9%); Rai 3, TGR: 2.290.000 spettatori (13,2%).

A seguire:

Rai 3, Blob : 965.000 spettatori (5,2%);

: 965.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Generazione Bellezza : 907.000 spettatori (4,6%);

: 907.000 spettatori (4,6%); Rete 4, La Promessa : 888.000 spettatori (4,7%);

: 888.000 spettatori (4,7%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 801.000 spettatori (4,3%);

: 801.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 10 Minuti : 765.000 spettatori (4,6%);

: 765.000 spettatori (4,6%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 690.000 spettatori (4,4%);

: 690.000 spettatori (4,4%); Nove, Cash or Trash : 489.000 spettatori (2,8%);

: 489.000 spettatori (2,8%); Italia 1, CSI : 468.000 spettatori (2,5%);

: 468.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish : 413.000 spettatori (2,5%);

: 413.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TgSport Sera : 410.000 spettatori (3,1%);

: 410.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Gf Vip : 371.000 spettatori (2,6%);

: 371.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 366.000 spettatori (3,2%);

: 366.000 spettatori (3,2%); La7, Ignoto X : 364.000 spettatori (2,4%);

: 364.000 spettatori (2,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 266.000 spettatori (1,7%).