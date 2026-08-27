Ascolti tv ieri mercoledì 26 agosto chi ha vinto tra Il Gattopardo, Back to Black e Johnny Stecchino
Ascolti tv mercoledì 26 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il Gattopardo che sfida Back to Black, Johnny Stecchino e Un Giorno in Pretura
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Back to Black (Canale5) a chiudere davanti a Il Gattopardo (Rai1) e Un Giorno in Pretura Cult (Rai3). Giù dal podio Johnny Stecchino (Rete4), seguito da Chicago P.D. (Italia1), Boston Blue (Rai2), Mechanic: Resurrection (Nove), La giusta distanza (La7) e RIP – Roast in Peace (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 26 agosto: chi ha vinto tra Il Gattopardo, Back to Black e Johnny Stecchino
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 26 agosto: chi ha vinto tra Il Gattopardo, Back to Black e Johnny Stecchino
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Canale5, Back to Black: 1.471.000 spettatori (13.4%)
- Rai1, Il Gattopardo: 869.000 spettatori (9.5%)
- Rai3, Un Giorno in Pretura Cult: 1.014.000 spettatori (7.7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Johnny Stecchino: 864.000 spettatori (7.2%)
- Italia1, Chicago P.D.: 818.000 spettatori (6.5%)
- Rai2, Boston Blue: 562.000 spettatori (4.7%)
- Nove, Mechanic: Resurrection: 417.000 spettatori (3.5%)
- La7, La Giusta Distanza (replica): 417.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, RIP – Roast in Peace: 272.000 spettatori (2.2%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.317.000 spettatori (28%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.593.000 spettatori (23.3%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.373.000 spettatori (15.3%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.167.000 spettatori (7.5%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.130.000 spettatori (7.2%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 925.000 spettatori (6%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 714.000 spettatori (4.7%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 590.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 460.000 spettatori (3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 388.000 spettatori (2.5%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.117.000 spettatori (25.2%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.138.000 spettatori (21.8%)
- Rai3, news dei TGR: 2.063.000 spettatori (16.2%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.700.000 spettatori (15.1%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.136.000 spettatori (12.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 709.000 spettatori (5.9%)
- Rai2, TGSport Sera: 501.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, La Promessa: 767.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Blob: 739.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 670.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 439.000 spettatori (4%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 527.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 435.000 spettatori (3.2%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 322.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 377.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Little Big Italy: 231.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, 4 Hotel: 195.000 spettatori (1.6%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 97.000 spettatori (1.1%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 98.000 spettatori (0.9%)