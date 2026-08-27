Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Back to Black (Canale5) a chiudere davanti a Il Gattopardo (Rai1) e Un Giorno in Pretura Cult (Rai3). Giù dal podio Johnny Stecchino (Rete4), seguito da Chicago P.D. (Italia1), Boston Blue (Rai2), Mechanic: Resurrection (Nove), La giusta distanza (La7) e RIP – Roast in Peace (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 26 agosto: chi ha vinto tra Il Gattopardo, Back to Black e Johnny Stecchino

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Canale5, Back to Black : 1.471.000 spettatori (13.4%)

: 1.471.000 spettatori (13.4%) Rai1, Il Gattopardo : 869.000 spettatori (9.5%)

: 869.000 spettatori (9.5%) Rai3, Un Giorno in Pretura Cult: 1.014.000 spettatori (7.7%)

Fuori dal podio:

Rete4, Johnny Stecchino : 864.000 spettatori (7.2%)

: 864.000 spettatori (7.2%) Italia1, Chicago P.D. : 818.000 spettatori (6.5%)

: 818.000 spettatori (6.5%) Rai2, Boston Blue : 562.000 spettatori (4.7%)

: 562.000 spettatori (4.7%) Nove, Mechanic: Resurrection : 417.000 spettatori (3.5%)

: 417.000 spettatori (3.5%) La7, La Giusta Distanza (replica) : 417.000 spettatori (3.1%)

: 417.000 spettatori (3.1%) Tv8, RIP – Roast in Peace: 272.000 spettatori (2.2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.317.000 spettatori (28%)

: 4.317.000 spettatori (28%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.593.000 spettatori (23.3%)

: 3.593.000 spettatori (23.3%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.373.000 spettatori (15.3%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.167.000 spettatori (7.5%)

: 1.167.000 spettatori (7.5%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.130.000 spettatori (7.2%)

: 1.130.000 spettatori (7.2%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 925.000 spettatori (6%)

: 925.000 spettatori (6%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 714.000 spettatori (4.7%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 590.000 spettatori (3.8%)

: 590.000 spettatori (3.8%) Tv8, 4 Ristoranti : 460.000 spettatori (3%)

: 460.000 spettatori (3%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 388.000 spettatori (2.5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.117.000 spettatori (25.2%)

: 3.117.000 spettatori (25.2%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.138.000 spettatori (21.8%)

: 2.138.000 spettatori (21.8%) Rai3, news dei TGR: 2.063.000 spettatori (16.2%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.700.000 spettatori (15.1%)

: 1.700.000 spettatori (15.1%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.136.000 spettatori (12.6%)

: 1.136.000 spettatori (12.6%) Rete4, 10 Minuti : 709.000 spettatori (5.9%)

: 709.000 spettatori (5.9%) Rai2, TGSport Sera : 501.000 spettatori (5.6%)

: 501.000 spettatori (5.6%) Rete4, La Promessa : 767.000 spettatori (5.4%)

: 767.000 spettatori (5.4%) Rai3, Blob : 739.000 spettatori (5.2%)

: 739.000 spettatori (5.2%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 670.000 spettatori (4.4%)

: 670.000 spettatori (4.4%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 439.000 spettatori (4%)

: 439.000 spettatori (4%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 527.000 spettatori (3.8%)

: 527.000 spettatori (3.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 435.000 spettatori (3.2%)

E ancora: