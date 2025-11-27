Ascolti tv ieri mercoledì 26 novembre chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 26 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti chiude davanti a Gigi e Vanessa Insieme (Canale 5) con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Poi, Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), The Equalizer 2 (Rai 2), Fast & Furious – Hobbs & Shaw (Italia 1), Champions League Arsenal-Bayern Monaco (Tv8), La Corrida (Nove) e Realpolitik (Rete 4). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 26 novembre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Gigi D’Alessio, Realpolitik e Amadeus
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.658.000 spettatori (17,1%);
- Canale 5, Gigi e Vanessa Insieme: 2.310.000 spettatori (18,2%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.427.000 spettatori (9,3%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.526.000 spettatori (7,8%);
- Rai 2, The Equalizer 2: 906.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, Fast & Furious – Hobbs & Shaw: 833.000 spettatori (5,4%);
- Tv8, Champions League Arsenal-Bayern Monaco: 560.000 spettatori (3%);
- Nove, La Corrida: 455.000 spettatori (3,5%);
- Rete 4, Realpolitik: 426.000 spettatori (3,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.266.000 spettatori (25,9%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.556.000 spettatori (22,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.530.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.954.000 spettatori (19,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.765.000 spettatori (8,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.426.000 spettatori (6,9%);
- Rai 2, NCIS: 1.264.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.105.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 915.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 717.000 spettatori (3,5%);
- Nove, The Cage: 530.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 463.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Champions League Live: 276.000 spettatori (1,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.802.000 spettatori (27,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.363.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.327.000 spettatori (20,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.391.000 spettatori (13,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.124.000 spettatori (16,3%);
- Rai 3, Blob: 1.052.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, La promessa: 966.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 927.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 811.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 771.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 611.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 597.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 460.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 434.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Little Big Italy: 293.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 279.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Love Bugs: 224.000 spettatori (1,2%).