Ascolti tv ieri mercoledì 27 maggio chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi, Indiana Jones e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 27 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Pare parecchio Parigi che affronta Indiana Jones, Mare Fuori 6 e Chi l'ha visto
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 27 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Pare parecchio Parigi (Rai 1) chiude davanti a Indiana Jones e il quadrante del destino (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Tre uomini e una gamba (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Italia’s Got Talent (Tv8) e Enricomincio da me (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 maggio: chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi, Mare Fuori 6, Indiana Jones, Tre uomini e una gamba e Chi l'ha visto
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 27 maggio: chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi, Mare Fuori 6, Indiana Jones, Tre uomini e una gamba e Chi l’ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Pare parecchio Parigi: 2.188.o00 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Indiana Jones e il quadrante del destino: 1.617.000 spettatori (14,3%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.479.000 spettatori (10,7%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.195.000 spettatori (7,9%);
- Italia 1, Tre uomini e una gamba: 839.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Mare Fuori 6 – 2° episodio: 705.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Mare Fuori 6 – 1° episodio: 693.000 spettatori (4%);
- Rete 4, Realpolitik: 592.000 spettatori (5,3%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 341.000 spettatori (3%);
- Nove, Enricomincio da me: 331.000 spettatori (2,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.472.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.372.000 spettatori (23,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.820.000 spettatori (22,8%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.279.000 spettatori (19%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.486.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.333.000 spettatori (7,3%);
- Italia 1, NCIS: 917.000 spettatori (5,1%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 903.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 886.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 751.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 442.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 396.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Celebrity Chef: 383.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.748.000 spettatori (28,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.566.000 spettatori (25%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.128.000 spettatori (18%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.780.000 spettatori (13,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.669.000 spettatori (17,9%);
- Rete 4, La promessa: 855.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 769.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Tribù: 728.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 605.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 540.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 505.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, NCIS: 500.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 443.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 327.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 306.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 302.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 268.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 220.000 spettatori (2,4%).