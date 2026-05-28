Ascolti tv ieri mercoledì 27 maggio chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi, Indiana Jones e Chi l'ha visto

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 27 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Pare parecchio Parigi (Rai 1) chiude davanti a Indiana Jones e il quadrante del destino (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Tre uomini e una gamba (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Italia’s Got Talent (Tv8) e Enricomincio da me (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 maggio: chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi, Mare Fuori 6, Indiana Jones, Tre uomini e una gamba e Chi l’ha visto

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Pare parecchio Parigi : 2.188.o00 spettatori (14,2%);

2.188.o00 spettatori (14,2%); Canale 5, Indiana Jones e il quadrante del destino : 1.617.000 spettatori (14,3%);

: 1.617.000 spettatori (14,3%); Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.479.000 spettatori (10,7%).

Fuori dal podio:

La7, Una giornata particolare : 1.195.000 spettatori (7,9%);

: 1.195.000 spettatori (7,9%); Italia 1, Tre uomini e una gamba : 839.000 spettatori (5,4%);

: 839.000 spettatori (5,4%); Rai 2, Mare Fuori 6 – 2° episodio : 705.000 spettatori (5,4%);

: 705.000 spettatori (5,4%); Rai 2, Mare Fuori 6 – 1° episodio : 693.000 spettatori (4%);

: 693.000 spettatori (4%); Rete 4, Realpolitik : 592.000 spettatori (5,3%);

: 592.000 spettatori (5,3%); Tv8, Italia’s Got Talent : 341.000 spettatori (3%);

: 341.000 spettatori (3%); Nove, Enricomincio da me: 331.000 spettatori (2,8%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.472.000 spettatori (24,2%);

: 4.472.000 spettatori (24,2%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.372.000 spettatori (23,6%);

: 4.372.000 spettatori (23,6%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.820.000 spettatori (22,8%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.279.000 spettatori (19%);

: 3.279.000 spettatori (19%); La7, Otto e Mezzo : 1.486.000 spettatori (8,2%);

: 1.486.000 spettatori (8,2%); Rai 3, Un posto al sole : 1.333.000 spettatori (7,3%);

: 1.333.000 spettatori (7,3%); Italia 1, NCIS: 917.000 spettatori (5,1%).

E ancora:

Rai 3, Il cavallo e la torre : 903.000 spettatori (5,3%);

: 903.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 886.000 spettatori (5,2%);

: 886.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 751.000 spettatori (4%);

: 751.000 spettatori (4%); Rai 2, Tg2 Post : 442.000 spettatori (2,4%);

: 442.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage : 396.000 spettatori (2,2%);

: 396.000 spettatori (2,2%); Tv8, Celebrity Chef: 383.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.748.000 spettatori (28,6%);

: 3.748.000 spettatori (28,6%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.566.000 spettatori (25%);

: 2.566.000 spettatori (25%); Canale 5, Avanti un altro: 2.128.000 spettatori (18%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.780.000 spettatori (13,2%);

: 1.780.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Avanti il primo : 1.669.000 spettatori (17,9%);

: 1.669.000 spettatori (17,9%); Rete 4, La promessa : 855.000 spettatori (5,6%);

: 855.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 769.000 spettatori (5%);

: 769.000 spettatori (5%); Rai 3, Tribù : 728.000 spettatori (4,4%);

: 728.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 10 Minuti : 605.000 spettatori (4,8%);

: 605.000 spettatori (4,8%); Rai 2, FBI – 2° episodio : 540.000 spettatori (3,6%);

: 540.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 505.000 spettatori (3,3%);

: 505.000 spettatori (3,3%); Italia 1, NCIS: 500.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

Rai 2, FBI – 1° episodio : 443.000 spettatori (3,9%);

: 443.000 spettatori (3,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 327.000 spettatori (3,1%);

327.000 spettatori (3,1%); Rai 2, TgSport Sera : 306.000 spettatori (3,3%);

: 306.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 302.000 spettatori (2,2%);

: 302.000 spettatori (2,2%); La7, Ignoto X : 268.000 spettatori (2,5%);

: 268.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy: 220.000 spettatori (2,4%).