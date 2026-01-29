Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene
Ascolti tv mercoledì 28 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Una Nuova Vita che sfida Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene
La Rai sfiora il tris nella giornata di mercoledì 14 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5), ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità vendica Rai 1, che riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, Morbo K (Rai 1) si arrende a Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5). Poi, Chi l’ha visto?(Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Ricatto d’amore (Rai 2), Le Iene Inside (Italia 1), Benfica – Real Madrid(Tv8), Realpolitik (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Una Nuova Vita con Anna Valle, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Una Nuova Vita con Anna Valle, Morbo K, Chi l’ha visto e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Una nuova vita: 3.018.000 spettatori (18,6%);
- Rai 1, Morbo K: 2.551.000 spettatori (14,4%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.336.000 spettatori (7,9%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.039.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Ricatto d’amore 885.000 spettatori (4,7%);
- Italia 1, Le Iene Inside: 840.o00 spettatori (6,3%);
- Tv8, Benfica – Real Madrid: 763.000 spettatori (3,8%);
- Rete 4, Realpolitik: 483.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Little Big Italy – 1° episodio: 363.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy – 2° episodio: 178.000 spettatori (2,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.966.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.889.000 spettatori (23,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.496.000 spettatori (22,1%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.951.000 spettatori (22,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.783.000 spettatori (8,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.497.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.158.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.080.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.051.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 799.000 spettatori (3,8%);
- Nove, The Cage: 494.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 490.000 spettatori (2,3%)M
- Tv8, Champions League: 375.000 spettatori (1,8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.013.000 spettatori (28,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.601.000 spettatori (24,6%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.630.000 spettatori (16,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.521.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.016.000 spettatori (15%);
- Rai 3, Blob: 1.151.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.097.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.052.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 945.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Cash or Trash: 782.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 661.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 598.000 spettatori (4%);
- Rai 2, 9-1-1: 503.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 384.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 355.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 343.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 266.000 spettatori (1,7%).