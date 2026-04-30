Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 29 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mare Fuori che affronta Siamo Danza, Battiti Live, Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Siamo Danza (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Operazione Kandahar (Italia 1), Mare Fuori (Rai 2), 4 Ristoranti (Tv8), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Ma diamoci del tour (Nove) . Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 29 aprile: chi ha vinto tra Mare Fuori 6, Siamo Danza, Battiti Live e Chi l'ha visto
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 29 aprile: chi ha vinto tra Mare Fuori 6, Siamo Danza, Battiti Live e Chi l’ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Battiti Live: 2.247.000 spettatori (19,5%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.417.000 spettatori (10%);
- Rai 1, Siamo Danza: 1.308.o00 spettatori (9,3%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.107.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, Operazione Kandahar: 991.000 spettatori (6,5%);
- Rai 2, Mare Fuori: 737.000 spettatori (4,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti : 594.000 spettatori (3,5%);
- Rete 4, Realpolitik: 506.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Ma diamoci del tour: 381.000 spettatori (2,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.535.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.511.000 spettatori (23,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.750.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.410.000 spettatori (18,5%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.521.000 spettatori (7,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.465.000 spettatori (7,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.140.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.066.000 spettatori (5,8%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 999.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 826.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 530.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 439.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 428.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.999.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.794.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.349.000 spettatori (18%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.144.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.572.000 spettatori (15,7%);
- Rai 3, Blob: 1.010.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 890.000 spettatori (6,3%);
- Rete 4, La promessa: 870.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Kong: 828.000 spettatori (4,7%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 696.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 663.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Rai 2, FBI: 454.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Gf Vip: 395.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 354.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 308.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 293.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 254.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 208.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Mare Fuori – Confessioni: 194.000 spettatori (1,6%).