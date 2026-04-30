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Ascolti tv ieri mercoledì 29 aprile chi ha vinto tra Siamo Danza, Mare Fuori 6, Battiti Live e Chi l'ha visto

Ascolti tv mercoledì 29 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mare Fuori che affronta Siamo Danza, Battiti Live, Chi l'ha visto

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serataSiamo Danza (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo CazzulloOperazione Kandahar (Italia 1), Mare Fuori (Rai 2), 4 Ristoranti (Tv8), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Ma diamoci del tour (Nove) . Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 aprile: chi ha vinto tra Mare Fuori 6, Siamo Danza, Battiti Live e Chi l’ha visto

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale 5, Battiti Live: 2.247.000 spettatori (19,5%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.417.000 spettatori (10%);
  • Rai 1, Siamo Danza: 1.308.o00 spettatori (9,3%).

Fuori dal podio:

  • La7, Una giornata particolare: 1.107.000 spettatori (7,1%);
  • Italia 1, Operazione Kandahar: 991.000 spettatori (6,5%);
  • Rai 2, Mare Fuori: 737.000 spettatori (4,9%);
  • Tv8, 4 Ristoranti : 594.000 spettatori (3,5%);
  • Rete 4, Realpolitik: 506.000 spettatori (4,4%);
  • Nove, Ma diamoci del tour: 381.000 spettatori (2,5%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.535.000 spettatori (23,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.511.000 spettatori (23,4%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.750.000 spettatori (20,6%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.410.000 spettatori (18,5%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.521.000 spettatori (7,9%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.465.000 spettatori (7,6%);
  • Italia 1, NCIS: 1.140.000 spettatori (6%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.066.000 spettatori (5,8%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 999.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 826.000 spettatori (4,3%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 530.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Foodish: 439.000 spettatori (2,3%);
  • Nove, The Cage: 428.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 3.999.000 spettatori (27,9%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.794.000 spettatori (24,8%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.349.000 spettatori (18%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.144.000 spettatori (14,6%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.572.000 spettatori (15,7%);
  • Rai 3, Blob: 1.010.000 spettatori (6,2%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 890.000 spettatori (6,3%);
  • Rete 4, La promessa: 870.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Kong: 828.000 spettatori (4,7%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 696.000 spettatori (4,3%);
  • Nove, Cash or Trash: 663.000 spettatori (4%).

E ancora:

  • Rai 2, FBI: 454.000 spettatori (2,8%);
  • Italia 1, Gf Vip: 395.000 spettatori (3,7%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 354.000 spettatori (2,9%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 308.000 spettatori (2,1%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 293.000 spettatori (3%);
  • La7, Ignoto X: 254.000 spettatori (2,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 208.000 spettatori (2,1%);
  • Rai 2, Mare Fuori – Confessioni: 194.000 spettatori (1,6%).

eleonora-abbagnato-michelle-hunziker ANSA

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