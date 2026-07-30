Ascolti tv ieri mercoledì 29 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Gifted, Saviano e Un giorno in pretura

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto L’Eredità Summer (Rai 1) arrendersi a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a finire davanti a The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Temptation Island (Canale 5) a trionfare davanti a Gifted (Rai 1) e Chicago PD (Italia 1). Ai piedi del podio Un giorno in pretura (Rai 3), Boston Blue (Rai 2), Trappola di cristallo (Rete 4), La giusta distanza di Roberto Saviano (La7), Best Weekend (Nove) e I mercenari (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Gifted, La giusta distanza, Un giorno in pretura

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Temptation Island : 4.484.000 spettatori (36,6%);

: 4.484.000 spettatori (36,6%); Rai 1, Gifted: 1.618.o00 spettatori (11,3%);

1.618.o00 spettatori (11,3%); Italia 1, Chicago PD: 870.000 spettatori (6,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Un giorno in pretura : 697.000 spettatori (4,7%);

: 697.000 spettatori (4,7%); Rai 2, Boston Blue – 1° episodio : 611.000 spettatori (3,6%);

: 611.000 spettatori (3,6%); Rete 4, Trappola di cristallo : 595.000 spettatori (4,4%);

: 595.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Boston Blue – 2° episodio : 516.000 spettatori (3,5%);

: 516.000 spettatori (3,5%); La7, La giusta distanza : 400.000 spettatori (2,7%);

: 400.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Boston Blue – 3° episodio : 372.000 spettatori (3,2%);

: 372.000 spettatori (3,2%); Nove, Best Weekend : 306.000 spettatori (2,1%);

: 306.000 spettatori (2,1%); Tv8, I mercenari: 286.000 spettatori (2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.386.000 spettatori (28,2%);

: 4.386.000 spettatori (28,2%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.333.000 spettatori (22,9%);

: 3.333.000 spettatori (22,9%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.547.000 spettatori (16,4%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.192.000 spettatori (7,8%);

: 1.192.000 spettatori (7,8%); La7, In Onda : 1.090.000 spettatori (7,1%);

: 1.090.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS : 867.000 spettatori (5,7%);

: 867.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 728.000 spettatori (5%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 610.000 spettatori (3,9%);

: 610.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Tg2 Post : 485.000 spettatori (3,1%);

: 485.000 spettatori (3,1%); Nove, Cash or Trash : 453.000 spettatori (2,9%);

: 453.000 spettatori (2,9%); Tv8, Foodish: 343.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.925.000 spettatori (25,2%);

: 2.925.000 spettatori (25,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.044.000 spettatori (22,1%);

: 2.044.000 spettatori (22,1%); Rai 3, TGR: 1.791.000 spettatori (15,1%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.936.000 spettatori (18,7%);

: 1.936.000 spettatori (18,7%); Canale 5, The Wall – I protagonisti : 1.480.000 spettatori (17,6%);

: 1.480.000 spettatori (17,6%); Rete 4, La promessa : 803.000 spettatori (6,1%);

: 803.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 698.000 spettatori (5,2%);

: 698.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 10 Minuti : 686.000 spettatori (6,2%);

: 686.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Via dei Matti n°0: 642.000 spettatori (4,5%).

E ancora:

Rai 2, Blue Bloods : 478.000 spettatori (3,7%);

: 478.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 392.000 spettatori (3,1%);

392.000 spettatori (3,1%); Nove, Cash or Trash : 350.000 spettatori (2,8%);

: 350.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Conferenza stampa Mancini-Ranieri : 346.000 spettatori (3,7%);

: 346.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 322.000 spettatori (3,3%);

322.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 278.000 spettatori (2,2%);

: 278.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy : 239.000 spettatori (3%);

: 239.000 spettatori (3%); La7, Grantchester – 1° episodio : 101.000 spettatori (1,2%);

: 101.000 spettatori (1,2%); La7, Grantchester – 2° episodio: 98.000 spettatori (0,9%).