Ascolti tv ieri mercoledì 29 ottobre chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, This is Me e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 29 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Montalbano che sfida This is Me, Chi l'ha visto e Realpolitik
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 29 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata torna avanti Mediaset, con This is Me (Canale 5) di Silvia Toffanin che finisce davanti a Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), Hercules (Italia 1), 9-1-1 (Rai 2), 4 Ristoranti (Tv8), Realpolitik (Rete 4) e Circo Massimo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 29 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto, Silvia Toffanin, Realpolitik e Circo Massimo
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 29 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Silvia Toffanin, Realpolitik e Circo Massimo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, This is Me: 3.029.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.792.000 spettatori (17%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.441.000 spettatori (9,4%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.308.000 spettatori (7,5%);
- Italia 1, Hercules: 809.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, 9-1-1 – 1° episodio: 502.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1 – 2° episodio: 479.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti – 1° episodio: 384.000 spettatori (2,1%);
- Rete 4, Realpolitik: 348.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti – 2° episodio: 233.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Circo Massimo: 157.000 spettatori (1,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.067.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.644.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.002.000 spettatori (19,9%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.897.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.671.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.472.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.183.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 988.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 735.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Foodish: 534.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 511.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 467.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.409.000 spettatori (26%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.217.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.997.000 spettatori (18,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.447.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.203.000 spettatori (16,8%);
- Rai 3, Blob: 1.075.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 985.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, La promessa: 934.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 840.000 spettatori (5%);
- Italia 1, CSI: 651.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 572.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 555.000 spettatori (3%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 426.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 356.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 325.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 280.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy: 278.000 spettatori (2,3%).