Ascolti tv ieri mercoledì 3 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 3 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, L’altro ispettore (Rai 1) con Alessio Vassallo chiude davanti a Gigi e Vanessa Insieme (Canale 5) con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Poi, Inter-Venezia di Coppa Italia (Italia 1). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), Un uomo sopra la legge (Rai 2), La Corrida (Nove), Realpolitik (Rete 4) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore, Chi l’ha visto, Gigi D’Alessio, Coppa Italia, Realpolitik e Amadeus
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, L’altro ispettore: 2.820.000 spettatori (17,4%);
- Canale 5, Gigi e Vanessa Insieme: 2.238.000 spettatori (17%);
- Italia 1, Coppa Italia Inter-Venezia: 2.141.o00 spettatori (11%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.516.000 spettatori (9,6%).
- La7, Una giornata particolare: 1.182.000 spettatori (6,6%);
- Rai 2, Un uomo sopra la legge: 773.000 spettatori (4,3%);
- Nove, La Corrida: 539.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, Realpolitik: 422.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 352.000 spettatori (2,4%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.067.000 spettatori (24,3%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.054.000 spettatori (20,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.660.000 spettatori (22,3%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.869.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.600.000 spettatori (7,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.361.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 1.267.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.128.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.127.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 842.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 518.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 502.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Foodish: 483.000 spettatori (2,3%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.120.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.124.000 spettatori (21,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.838.000 spettatori (17,6%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 2.127.000 spettatori (16,1%);
- Rai 3, TGR: 2.079.000 spettatori (11,9%);
- Italia 1, Coppa Italia Napoli-Cagliari: 1.885.000 spettatori (12,6%);
- Rete 4, La promessa: 977.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 976.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 948.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 814.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Cash or Trash: 639.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 426.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 340.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 336.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, NCIS: 334.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 261.000 spettatori (1,7%);
- Tv8, Love Bugs: 208.000 spettatori (1,1%).