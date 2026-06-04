Ascolti tv ieri mercoledì 3 giugno chi ha vinto tra Lussemburgo - Italia, Chi l'ha visto e Aldo Cazzullo
Ascolti tv mercoledì 3 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Lussemburgo-Italia che affronta Ticket to Paradise, Mare Fuori 6, Cazzullo e Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 3 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere, sfruttando l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), è La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Lussemburgo – Italia (Rai 1) chiude davanti a Ticket to Paradise (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Chiedimi se sono felice (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 giugno: chi ha vinto tra Lussemburgo - Italia, Mare Fuori 6, Chiedimi se sono felice, Ticket To Paradise, Cazzullo e Chi l'ha visto
- I dati dell'access prime time, i risultati de la Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 3 giugno: chi ha vinto tra Lussemburgo – Italia, Mare Fuori 6, Chiedimi se sono felice, Ticket To Paradise, Cazzullo e Chi l’ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Lussemburgo – Italia: 3.995.o00 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Ticket to Paradise: 2.053000 spettatori (14,7%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.477.000 spettatori (10,2%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.251.000 spettatori (7,7%);
- Italia 1, Chiedimi se sono felice: 855.000 spettatori (5,2%);
- Rai 2, Mare Fuori 6: 726.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, Realpolitik: 506.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: 405.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 264.000 spettatori (2,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati de la Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.161.000 spettatori (26,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.719.000 spettatori (20,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.549.000 spettatori (8,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.465.000 spettatori (7,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 905.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, NCIS: 871.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 769.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 688.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 594.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Celebrity Chef: 321.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.497.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.363.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.179.000 spettatori (17,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.045.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.461.000 spettatori (16%);
- Rete 4, La promessa: 941.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Tribù: 892.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Blob: 792.000 spettatori (4,8%);
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- Rete 4, 10 Minuti: 808.000 spettatori (6,2%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 543.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Cash or Trash: 429.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 568.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 384.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 369.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 310.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 304.000 spettatori (3,4%);
- La7, Ignoto X: 264.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2,6%).