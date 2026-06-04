Ascolti tv ieri mercoledì 3 giugno chi ha vinto tra Lussemburgo - Italia, Chi l'ha visto e Aldo Cazzullo

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 3 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere, sfruttando l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), è La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Lussemburgo – Italia (Rai 1) chiude davanti a Ticket to Paradise (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Chiedimi se sono felice (Italia 1), Mare Fuori 6 (Rai 2), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 giugno: chi ha vinto tra Lussemburgo – Italia, Mare Fuori 6, Chiedimi se sono felice, Ticket To Paradise, Cazzullo e Chi l’ha visto

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Lussemburgo – Italia: 3.995.o00 spettatori (21,7%);

3.995.o00 spettatori (21,7%); Canale 5, Ticket to Paradise : 2.053000 spettatori (14,7%);

: 2.053000 spettatori (14,7%); Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.477.000 spettatori (10,2%).

Fuori dal podio:

La7, Una giornata particolare : 1.251.000 spettatori (7,7%);

: 1.251.000 spettatori (7,7%); Italia 1, Chiedimi se sono felice : 855.000 spettatori (5,2%);

: 855.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Mare Fuori 6 : 726.000 spettatori (4,6%);

: 726.000 spettatori (4,6%); Rete 4, Realpolitik : 506.000 spettatori (4,4%);

: 506.000 spettatori (4,4%); Nove, Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre : 405.000 spettatori (3,3%);

: 405.000 spettatori (3,3%); Tv8, Italia’s Got Talent: 264.000 spettatori (2,2%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati de la Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.161.000 spettatori (26,8%);

: 5.161.000 spettatori (26,8%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.719.000 spettatori (20,7%);

: 3.719.000 spettatori (20,7%); La7, Otto e Mezzo: 1.549.000 spettatori (8,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.465.000 spettatori (7,6%);

: 1.465.000 spettatori (7,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 905.000 spettatori (5,1%);

: 905.000 spettatori (5,1%); Italia 1, NCIS : 871.000 spettatori (4,6%);

: 871.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 769.000 spettatori (4%).

E ancora:

Rai 2, Tg2 Post : 688.000 spettatori (3,6%);

: 688.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 594.000 spettatori (3,1%);

: 594.000 spettatori (3,1%); Tv8, Celebrity Chef: 321.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.497.000 spettatori (25,8%);

: 3.497.000 spettatori (25,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.363.000 spettatori (23,1%);

: 2.363.000 spettatori (23,1%); Canale 5, Avanti un altro: 2.179.000 spettatori (17,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.045.000 spettatori (14,5%);

: 2.045.000 spettatori (14,5%); Canale 5, Avanti il primo : 1.461.000 spettatori (16%);

: 1.461.000 spettatori (16%); Rete 4, La promessa : 941.000 spettatori (5,9%);

: 941.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Tribù : 892.000 spettatori (5,1%);

: 892.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Blob : 792.000 spettatori (4,8%);

: 792.000 spettatori (4,8%);

Rete 4, 10 Minuti : 808.000 spettatori (6,2%);

: 808.000 spettatori (6,2%); Rai 2, FBI – 2° episodio : 543.000 spettatori (3,5%);

: 543.000 spettatori (3,5%); Nove, Cash or Trash : 429.000 spettatori (2,9%);

: 429.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Hawaii Five-0: 568.000 spettatori (3,7%).

E ancora:

Rai 2, FBI – 1° episodio : 384.000 spettatori (3,5%);

: 384.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 369.000 spettatori (3,3%);

369.000 spettatori (3,3%); Tv8, 4 Ristoranti : 310.000 spettatori (2,1%);

: 310.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera : 304.000 spettatori (3,4%);

: 304.000 spettatori (3,4%); La7, Ignoto X : 264.000 spettatori (2,4%);

: 264.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2,6%).