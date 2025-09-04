Ascolti tv ieri mercoledì 3 settembre chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, dati Auditel
Ascolti tv mercoledì 3 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti
Ancora un duello punto a punto tra Mediaset e Rai nella giornata di mercoledì 3 settembre per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno rinnovato il testa a testa tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino nell’access prime time. Nel preserale, vittoria per Reazione a Catena su Avanti un altro, mentre in prima serata ha vinto Rai1 con One True Loves (davanti a Una seconda occasione su Canale 5) Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 settembre: chi ha vinto tra One True Loves, Una seconda occasione e Rocco Schiavone
- I dati dell'access prime time: i numeri di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 3 settembre: chi ha vinto tra One True Loves, Una seconda occasione e Rocco Schiavone
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, One True Loves:1.918.000 spettatori (13.4%);
- Canale5, Una seconda occasione: 1.462.000 spettatori (10.8%);
- Italia1, Chicago Med: 1.061.000 spettatori (7.4%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Rocco Schiavone 5: 875.000 spettatori (6%);
- Rai3, Ricomincio da tre: 837.000 spettatori (5.5%);
- Rete4, Zona Bianca: 703.000 spettatori (6.2%);
- La7, In viaggio con Barbero: 595.000 spettatori (3.8%);
- Tv8, Jumanji: 422.000 spettatori (2.9%);
- Nove, Hunter Killer: 365.000 spettatori (2.7%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.109.000 spettatori (23%);
- Rai1, Affari Tuoi: 3.993.000 spettatori (22.4%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.267.000 spettatori (7%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.281.000 spettatori (7.1%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.126.000 spettatori (6.4%);
- Rai3, Viaggio in Italia: 765.000 spettatori (4.5%);
- Rete4, 4 di Sera News: 678.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 545.000 spettatori (3%) nella seconda;
- Rai2, TG2 Post: 541.000 spettatori (3%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 442.000 spettatori (2.5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 416.000 spettatori (2.4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.351.000 spettatori (25.1%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.196.000 spettatori (21.6%);
- Rai3, TGR: 2.018.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un altro: 1.937.000 spettatori (16.2%).
- Canale5, Avanti il primo: 1.412.000 spettatori (15.4%);
- Rete4, La Promessa: 784.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, Blob: 688.000 spettatori (4.3%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 601.000 spettatori (4%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 549.000 spettatori (3.8%);
- Rai2, TGSport Sera: 414.000 spettatori (4.7%);
- Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 383.000 spettatori (2.6%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 316.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 192.000 spettatori (2.2%);
- Tv8, 4 Hotel: 176.000 spettatori (1.5%);
- La7, Famiglie d’Italia: 118.000 spettatori (1.1%).