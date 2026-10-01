Ascolti tv ieri mercoledì 30 settembre chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Ruota dei Campioni, Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 30 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Carlo Conti che affronta Gerry Scotti, Bianca Berlinguer e Aldo Cazzullo
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 30 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti lascia spazio ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show con Carlo Conti (Rai 1) a chiudere dietro a La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti (Canale 5) ma davanti a Una giornata particolare di Aldo Cazzullo (La7). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Doppia colpa (Rai 2), Shark 2 (Italia 1), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Roberto Lipari (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 30 settembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, La Ruota dei Campioni, Chi l'ha visto, È Sempre Cartabianca, Una giornata particolare
- I dati dell'access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 30 settembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, La Ruota dei Campioni, Chi l’ha visto, È Sempre Cartabianca, Una giornata particolare
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, La Ruota dei Campioni – 1^ parte: 3.994.000 spettatori (20,8%);
- Rai 1, Tale e Quale Show: 2.549.000 spettatori (20,9%);
- Canale 5, La Ruota dei Campioni – 2^ parte: 2.219.000 spettatori (16,1%);
- La7, Una giornata particolare: 1.079.000 spettatori (7,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.031.000 spettatori (7,1%);
- Rai 2, Doppia colpa: 810.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, Shark 2: 803.000 spettatori (5%);
- Rete 4, È Sempre Cartabianca: 548.000 spettatori (4,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 385.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Roberto Lipari: 253.000 spettatori (1,6%);
I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.944.000 spettatori (20,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.687.000 spettatori (23,5%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.635.000 spettatori (8,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.506.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.138.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.102.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.024.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 862.000 spettatori (4,3%).
E ancora:
- Tv8, Foodish: 566.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Cash or Trash: 533.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 492.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.951.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.629.000 spettatori (22,5%);
- Rai 3, TGR: 2.378.000 spettatori (14,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.410.000 spettatori (17,1%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.754.000 spettatori (16,9%);
- Rai 3, Blob: 1.010.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, La promessa: 962.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 928.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 827.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 748.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, CSI: 545.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 522.000 spettatori (3,8%).
E ancora:
- Rete 4, Cash or Trash: 486.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 415.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 335.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 307.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 275.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 207.000 spettatori (2,2%).