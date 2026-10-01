Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 30 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti lascia spazio ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show con Carlo Conti (Rai 1) a chiudere dietro a La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti (Canale 5) ma davanti a Una giornata particolare di Aldo Cazzullo (La7). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Doppia colpa (Rai 2), Shark 2 (Italia 1), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Roberto Lipari (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 settembre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, La Ruota dei Campioni, Chi l’ha visto, È Sempre Cartabianca, Una giornata particolare

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, La Ruota dei Campioni – 1^ parte : 3.994.000 spettatori (20,8%);

: 3.994.000 spettatori (20,8%); Rai 1, Tale e Quale Show : 2.549.000 spettatori (20,9%);

: 2.549.000 spettatori (20,9%); Canale 5, La Ruota dei Campioni – 2^ parte : 2.219.000 spettatori (16,1%);

: 2.219.000 spettatori (16,1%); La7, Una giornata particolare: 1.079.000 spettatori (7,2%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Chi l’ha visto? : 1.031.000 spettatori (7,1%);

: 1.031.000 spettatori (7,1%); Rai 2, Doppia colpa : 810.000 spettatori (4,8%);

: 810.000 spettatori (4,8%); Italia 1, Shark 2 : 803.000 spettatori (5%);

: 803.000 spettatori (5%); Rete 4, È Sempre Cartabianca : 548.000 spettatori (4,7%);

: 548.000 spettatori (4,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 385.000 spettatori (2,9%);

: 385.000 spettatori (2,9%); Nove, Roberto Lipari: 253.000 spettatori (1,6%);

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.944.000 spettatori (20,7%);

: 3.944.000 spettatori (20,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.687.000 spettatori (23,5%)

: 4.687.000 spettatori (23,5%) La7, Otto e Mezzo: 1.635.000 spettatori (8,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.506.000 spettatori (7,5%);

: 1.506.000 spettatori (7,5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.138.000 spettatori (5,9%);

: 1.138.000 spettatori (5,9%); Italia 1, NCIS : 1.102.000 spettatori (5,5%);

: 1.102.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte : 1.024.000 spettatori (5,3%);

: 1.024.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 862.000 spettatori (4,3%).

E ancora:

Tv8, Foodish : 566.000 spettatori (2,9%);

: 566.000 spettatori (2,9%); Nove, Cash or Trash : 533.000 spettatori (2,7%);

: 533.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Tg2 Post: 492.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.951.000 spettatori (25,1%);

: 3.951.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.629.000 spettatori (22,5%);

: 2.629.000 spettatori (22,5%); Rai 3, TGR: 2.378.000 spettatori (14,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 2.410.000 spettatori (17,1%);

: 2.410.000 spettatori (17,1%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.754.000 spettatori (16,9%);

: 1.754.000 spettatori (16,9%); Rai 3, Blob : 1.010.000 spettatori (5,7%);

: 1.010.000 spettatori (5,7%); Rete 4, La promessa : 962.000 spettatori (5,4%);

: 962.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Fin che la barca va : 928.000 spettatori (5%);

: 928.000 spettatori (5%); Rete 4, 10 Minuti : 827.000 spettatori (5,4%);

: 827.000 spettatori (5,4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 748.000 spettatori (4,3%);

: 748.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 545.000 spettatori (3%);

545.000 spettatori (3%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 522.000 spettatori (3,8%).

E ancora:

Rete 4, Cash or Trash : 486.000 spettatori (2,8%);

: 486.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 415.000 spettatori (2,6%);

: 415.000 spettatori (2,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 335.000 spettatori (2,4%);

335.000 spettatori (2,4%); Rai 2, TgSport Sera : 307.000 spettatori (3,1%);

: 307.000 spettatori (3,1%); La7, Ignoto X : 275.000 spettatori (2,2%);

: 275.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy: 207.000 spettatori (2,2%).