Ascolti tv ieri mercoledì 4 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Una nuova vita e Chi l'ha visto

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 4 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5), ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, L’invisibile (Rai 1) batte Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5). Poi, Inter-Torino (Italia 1). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), What’s love? (Rai 2), Realpolitik (Rete 4), Mia moglie per finta (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una Nuova Vita con Anna Valle, L’invisibile, Chi l’ha visto e Coppa Italia
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, L’invisibile: 3.967.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Una nuova vita: 2.691.000 spettatori (16,7%);
- Italia 1, Inter-Torino: 2.559.o00 spettatori (12,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.345.000 spettatori (8,1%);
- La7, Una giornata particolare: 1.156.000 spettatori (6,3%);
- Rai 2, What’s love?: 567.000 spettatori (3%);
- Rete 4, Realpolitik: 543.000 spettatori (4%);
- Tv8, Mia moglie per finta: 525.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 324.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.187.000 spettatori (24,1%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.818.000 spettatori (22,5%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.207.000 spettatori (21,2%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.004.000 spettatori (20%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.746.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.501.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.142.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.069.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 913.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 798.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Nove, The Cage: 563.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Celebrity Chef: 479.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 469.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.013.000 spettatori (28,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.601.000 spettatori (24,6%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.848.000 spettatori (17,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.395.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.079.000 spettatori (15,2%);
- Rai 3, Blob: 1.139.000 spettatori (6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.087.000 spettatori (6,3%);
- Rete 4, La promessa: 1.057.000 spettatori (5,6%);
- Nove, Cash or Trash: 927.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 871.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, CSI: 626.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 559.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, 9-1-1: 527.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 434.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 362.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 340.000 spettatori (1,9%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 338.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 288.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 274.000 spettatori (1,8%).