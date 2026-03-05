Ascolti tv ieri mercoledì 4 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Cocciante e Chi l'ha visto

NOTIZIE
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 4 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (Canale 5) chiude alle spalle di Coppa Italia Lazio-Atalanta (Italia 1) e Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2). Ai piedi del podio Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai 1), Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), Realpolitik (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Il codice Da Vinci (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 marzo: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Vanina, Riccardo Cocciante, Chi l’ha visto e Coppa Italia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 2, Stasera tutto è possibile: 2.341.000 spettatori (16,8%);
  • Italia 1, Coppa Italia Lazio-Atalanta: 2.101.o00 spettatori (10,4%);
  • Canale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2: 1.998.000 spettatori (13,3%).

Fuori dal podio:

  • Rai 1, Il mio nome è Riccardo Cocciante: 1.857.000 spettatori (10,5%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.531.000 spettatori (9,4%);
  • La7, Una giornata particolare: 954.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, Realpolitik: 694.000 spettatori (5,2%);
  • Tv8, 4 Ristoranti – 1° episodio: 508.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, Il codice Da Vinci: 329.000 spettatori (2,2%);
  • Tv8, 4 Ristoranti – 2° episodio: 248.000 spettatori (2,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.763.000 spettatori (22,4%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.584.000 spettatori (21,5%);
  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.022.000 spettatori (20%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.250.000 spettatori (21,3%);
  • La7, Otto e Mezzo: 2.055.000 spettatori (9,6%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.506.000 spettatori (7,1%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.166.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.064.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 959.000 spettatori (4,5%).

E ancora:

  • Italia 1, Coppa Italia Live: 711.000 spettatori (3,5%);
  • Nove, The Cage: 532.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Celebrity Chef: 460.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.918.000 spettatori (29%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.454.000 spettatori (25,4%);
  • Canale 5, Caduta libera: 2.642.000 spettatori (17,1%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.476.000 spettatori (14,4%);
  • Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.720.000 spettatori (14,5%);
  • Rete 4, La promessa: 1.023.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 1.019.000 spettatori (6,2%);
  • Rai 3, Blob: 956.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 3, Il Provinciale: 871.000 spettatori (4,4%);
  • Nove, Cash or Trash: 760.000 spettatori (4,2%);
  • Italia 1, CSI: 640.000 spettatori (3,5%).

E ancora:

  • Rai 2, 9-1-1: 523.000 spettatori (2,8%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 450.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 413.000 spettatori (3,5%);
  • Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 353.000 spettatori (2,4%);
  • Nove, Little Big Italy: 326.000 spettatori (2,9%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 296.000 spettatori (1,8%);
  • La7, Ignoto X: 179.000 spettatori (1,3%).

