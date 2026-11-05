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Ascolti TV ieri mercoledì 4 novembre, Viola come il Mare batte lo speciale sulle forze armate: i dati Auditel

Viola come il Mare vince la prima serata con oltre 2,3 milioni di spettatori: la sfida con Insieme - La forza che unisce e tutti i dati Auditel

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 4 novembre 2026, ha visto Insieme  – La Forza che unisce su Rai 1 chiudere dietro a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 1.522.000 spettatori e il 10,6%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo più spettatori, 2.380.000 (17%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 4 novembre: chi ha vinto tra speciale sulle Forze armate, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 4 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Canale 5, Viola come il Mare 3: 2.380.000 spettatori (17%);
  • Rai 1, Insieme – La forza che unisce: 1.522.000 spettatori (10,6%);
  • La7, Una giornata particolare: 1.339.000 spettatori (8,8%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.059.000 spettatori (7,2%).
  • Italia 1, Red Sparrow: 833.000 spettatori (5,6%);
  • Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa: 745.000 spettatori (5%);
  • Tv8, Lipsia-Manchester City: 577.000 spettatori (3,2%);
  • Rete 4, È sempre Cartabianca: 574.000 spettatori (5%);
  • Rai 2, Patù: 248.000 spettatori (2%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 4 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.306.000 spettatori e il 22%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.097.000 spettatori (21,1%).

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.306.000 spettatori (22%);
  • Canale 5La Ruota della Fortuna: 4.097.000 spettatori (21,1%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.952.000 spettatori (20,4%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 2.161.000 spettatori (10,9%);
  • Rai 3, Un Posto al Sole: 1.441.000 spettatori (7,3%);
  • Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.138.000 spettatori (5,9%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.066.000 spettatori (5,5%);
  • Italia 1, NCIS: 992.000 spettatori (5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 797.000 spettatori (4%);
  • Nove, Cash or Trash: 624.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, TG2 Post: 555.000 spettatori (2,8%).
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 4 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGRCaduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.494.000 spettatori (26,3%);
  • Rai 3, TGR: 2.445.000 spettatori (14,1%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.375.000 spettatori (15,1%).

A seguire:

  • Rete 4, 10 Minuti: 1.002.000 spettatori (6%);
  • Rete 4, La Promessa: 987.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Blob: 940.000 spettatori (5%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 826.000 spettatori (4,5%);
  • Rai 3, Generazione Bellezza: 774.000 spettatori (4%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 610.000 spettatori (4%);
  • Nove, Cash or Trash: 539.000 spettatori (3%);
  • Italia 1, CSI: 490.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, Gf Vip: 381.000 spettatori (2,8%);
  • La7, Ignoto X: 372.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 356.000 spettatori (3,1%);
  • Tv8, Foodish: 333.000 spettatori (2%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 320.000 spettatori (2,1%).

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