Ascolti TV ieri mercoledì 4 novembre, Viola come il Mare batte lo speciale sulle forze armate: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 4 novembre 2026, ha visto Insieme – La Forza che unisce su Rai 1 chiudere dietro a Viola come il Mare 3 su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 1.522.000 spettatori e il 10,6%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo più spettatori, 2.380.000 (17%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 4 novembre: chi ha vinto tra speciale sulle Forze armate, Viola come il Mare, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto, Il Tavolo e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 4 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Canale 5, Viola come il Mare 3 : 2.380.000 spettatori (17%);

: 2.380.000 spettatori (17%); Rai 1, Insieme – La forza che unisce : 1.522.000 spettatori (10,6%);

: 1.522.000 spettatori (10,6%); La7, Una giornata particolare: 1.339.000 spettatori (8,8%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Chi l’ha visto? : 1.059.000 spettatori (7,2%).

: 1.059.000 spettatori (7,2%). Italia 1, Red Sparrow : 833.000 spettatori (5,6%);

: 833.000 spettatori (5,6%); Nove, Il Tavolo di Che tempo che fa : 745.000 spettatori (5%);

: 745.000 spettatori (5%); Tv8, Lipsia-Manchester City : 577.000 spettatori (3,2%);

: 577.000 spettatori (3,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 574.000 spettatori (5%);

: 574.000 spettatori (5%); Rai 2, Patù: 248.000 spettatori (2%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna mercoledì 4 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.306.000 spettatori e il 22%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.097.000 spettatori (21,1%).

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.306.000 spettatori (22%);

: 4.306.000 spettatori (22%); Canale 5 , La Ruota della Fortuna : 4.097.000 spettatori (21,1%);

, : 4.097.000 spettatori (21,1%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.952.000 spettatori (20,4%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 2.161.000 spettatori (10,9%);

: 2.161.000 spettatori (10,9%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.441.000 spettatori (7,3%);

: 1.441.000 spettatori (7,3%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.138.000 spettatori (5,9%);

: 1.138.000 spettatori (5,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.066.000 spettatori (5,5%);

: 1.066.000 spettatori (5,5%); Italia 1, NCIS : 992.000 spettatori (5%);

: 992.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 797.000 spettatori (4%);

: 797.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 624.000 spettatori (3,2%);

: 624.000 spettatori (3,2%); Rai 2, TG2 Post: 555.000 spettatori (2,8%).

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 4 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su TGR e Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.494.000 spettatori (26,3%);

: 4.494.000 spettatori (26,3%); Rai 3, TGR : 2.445.000 spettatori (14,1%);

: 2.445.000 spettatori (14,1%); Canale 5, Caduta Libera: 2.375.000 spettatori (15,1%).

A seguire:

Rete 4, 10 Minuti : 1.002.000 spettatori (6%);

: 1.002.000 spettatori (6%); Rete 4, La Promessa : 987.000 spettatori (5,3%);

: 987.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Blob : 940.000 spettatori (5%);

: 940.000 spettatori (5%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 826.000 spettatori (4,5%);

: 826.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Generazione Bellezza : 774.000 spettatori (4%);

: 774.000 spettatori (4%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 610.000 spettatori (4%);

: 610.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 539.000 spettatori (3%);

: 539.000 spettatori (3%); Italia 1, CSI : 490.000 spettatori (2,7%);

: 490.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Gf Vip : 381.000 spettatori (2,8%);

: 381.000 spettatori (2,8%); La7, Ignoto X : 372.000 spettatori (2,5%);

: 372.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 356.000 spettatori (3,1%);

: 356.000 spettatori (3,1%); Tv8, Foodish : 333.000 spettatori (2%);

: 333.000 spettatori (2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 320.000 spettatori (2,1%).