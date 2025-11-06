Ascolti tv ieri mercoledì 5 novembre chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Pavarotti e Chi l'ha visto

NOTIZIE
simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 5 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale è invece L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti chiude davanti a Pavarotti (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), The Lost City (Italia 1), The Equalizer (Rai 2), Manchester City – Borussia Dortmund (Tv8), La Corrida (Nove) e Realpolitik (Rete 4). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 novembre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Pavarotti, Realpolitik e Amadeus

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Il Commissario Montalbano: 2.965.000 spettatori (18,6%);
  • Canale 5, Pavarotti: 1.919.000 spettatori (15,6%);
  • Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.579.000 spettatori (10,3%).

Fuori dal podio:

  • La7, Una giornata particolare: 909.000 spettatori (5,3%);
  • Italia 1, The Lost City: 893.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 2, The Equalizer: 858.000 spettatori (5,2%);
  • Tv8, Manchester City – Borussia Dortmund: 591.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, La Corrida: 529.000 spettatori (4,2%);
  • Rete 4, Realpolitik: 381.000 spettatori (3%).

Stefano De Martino conduttore Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.074.000 spettatori (25,2%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.521.000 spettatori (22,4%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.152.000 spettatori (20,8%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.792.000 spettatori (19,4%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.737.000 spettatori (8,6%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.429.000 spettatori (7%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.108.000 spettatori (5,6%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 881.000 spettatori (4,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 748.000 spettatori (3,7%);
  • Nove, The Cage: 500.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 395.000 spettatori (1,9%);
  • Tv8, Champions League Live: 353.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.571.000 spettatori (26,8%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.392.000 spettatori (24,1%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.183.000 spettatori (19,9%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.427.000 spettatori (14%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 2.015.000 spettatori (15,6%);
  • Rai 3, Blob: 1.086.000 spettatori (5,8%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 970.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 924.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, La promessa: 888.000 spettatori (4,7%);
  • Italia 1, CSI: 698.000 spettatori (3,8%);
  • Nove, Cash or Trash: 672.000 spettatori (3,6%);
  • Rai 2, NCIS – 2° episodio: 608.000 spettatori (3,3%);
  • Rai 2, NCIS – 1° episodio: 474.000 spettatori (3%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 424.000 spettatori (3,4%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 336.000 spettatori (2%);
  • La7, Ignoto X: 320.000 spettatori (2,2%);
  • Nove, Little Big Italy: 305.000 spettatori (2,4%).

ascolti-tv-mercoledi-5-novembre-2025 ANSA

