Ascolti tv ieri mercoledì 6 agosto chi ha vinto tra Sissi, Raoul Bova, Rocco Schiavone, Il Caso e Zona Bianca

La Rai non centra il tris nella giornata di merc0ledì 6 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma non nell’access prime time dove Techetecheté chiude alle spalle di La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata, Sei mai stata sulla Luna? con Raoul Bova (Rai 1) guarda dall’alto Sissi (Canale 5) e Chicago Med (Italia 1). Ai piedi del podio Rocco Schiavone (Rai 2), Zona Bianca (Rete 4), Il Caso (Rai 3), La Torre di Babele (La7), La rivincita delle bionde (Tv8) e Aston Villa – Roma (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 6 agosto: chi ha vinto tra Sissi, Raoul Bova, Rocco Schiavone, Stefano Nazzi, Zona Bianca e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Sei mai stata sulla Luna?: 1.459.000 spettatori (11,8%);
- Canale 5, Sissi: 1.436.000 spettatori (13,6%);
- Italia 1, Chicago Med: 1.003.000 spettatori (7,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Rocco Schiavone: 951.000 spettatori (7,5%);
- Rete 4, Zona Bianca: 775.000 spettatori (6,9%);
- La7, La Torre di Babele: 525.000 spettatori (4,1%);
- Rai 3, Il Caso: 543.000 spettatori (4%);
- Tv8, La rivincita delle bionde: 349.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Aston Villa – Roma: 325.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.956.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.025.000 spettatori (21,6%);
- Canale 5, Sarabanda: 1.942.000 spettatori (18,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.647.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Sarabanda – Prima sfida: 1.449.000 spettatori (17%);
- Rete 4, La promessa: 698.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 645.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, NCIS: 536.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash?: 473.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, The Rookie: 432.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 392.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 310.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 302.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Hotel: 190.000 spettatori (1,7%)
- La7, Famiglie d’Italia: 117.000 spettatori (1,2%).
I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.984.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Techetecheté: 2.587.000 spettatori (16,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.255.000 spettatori (8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.041.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.015.000 spettatori (6,6%);
- Rai 3, Generazione bellezza: 824.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 699.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 685.000 spettatori (4,4%);
- Nove, The Cage: 590.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, TG2 Post: 558.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 405.000 spettatori (2,7%).