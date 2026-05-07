Ascolti tv ieri mercoledì 6 maggio chi ha vinto tra David di Donatello, Battiti Live e Chi l'ha visto
Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mare Fuori che affronta David di Donatello, Battiti Live, Chi l'ha visto
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 6 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, David di Donatello (Rai 1) chiude dietro a Battiti Live (Canale 5) e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio Canary Black (Italia 1), Una giornata particolare (La7) con Aldo Cazzullo, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, Mare Fuori (Rai 2), Ma diamoci del tour (Nove), 4 Ristoranti (Tv8).Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra Mare Fuori 6, David di Donatello, Battiti Live e Chi l'ha visto
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 6 maggio: chi ha vinto tra Mare Fuori 6, David di Donatello, Battiti Live e Chi l’ha visto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Battiti Live: 2.046.000 spettatori (18%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.672.000 spettatori (11,6%);
- Rai 1, David di Donatello: 1.271.o00 spettatori (12,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Canary Black: 928.000 spettatori (5,8%);
- La7, Una giornata particolare: 678.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, Realpolitik: 627.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Mare Fuori: 623.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Ma diamoci del tour: 404.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti : 397.000 spettatori (2,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.723.000 spettatori (24,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.321.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.861.000 spettatori (20,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.743.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.700.000 spettatori (8,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.441.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.101.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.086.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.039.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.011.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 501.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 414.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Foodish: 337.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.300.000 spettatori (27,8%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.954.000 spettatori (24,3%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.608.000 spettatori (18,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.101.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.693.000 spettatori (15,6%);
- Rai 3, Blob: 997.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 771.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, La promessa: 874.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Kong: 827.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 526.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Cash or Trash: 590.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 594.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 446.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 416.000 spettatori (3,8%);
- La7, Ignoto X: 325.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 322.000 spettatori (2,1%);
- Italia 1, Gf Vip: 294.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 274.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 239.000 spettatori (1,8%).