Ascolti tv ieri mercoledì 7 gennaio chi ha vinto tra A testa alta con Sabrina Ferilli e Tempi supplementari

Mediaset sfiora il tris nella giornata di mercoledì 7 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), che travolge Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità vendica Rai 1, che riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, Tempi supplementari con Giuseppe Zeno (Rai 1) si arrende a A testa alta – Il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli (Canale 5). Poi, Safe (Italia 1). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7), La terra promessa (Rai 3), La nuova DS Speciale (Rai 2), Realpolitik (Rete 4), Little Big Italy (Nove), Quattro matrimoni e un funerale (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 7 gennaio: chi ha vinto tra A testa alta con Sabrina Ferilli, Tempi supplementari e Una giornata particolare
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, A testa alta – Il coraggio di una donna: 4.075.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Tempi supplementari: 2.250.000 spettatori (13%);
- Italia 1, Safe: 1.285.o00 spettatori (6,7%).
Fuori dal podio:
- La7, Una giornata particolare: 1.077.000 spettatori (6%);
- Rai 3, La terra promessa: 906.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, La nuova DS Speciale: 840.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, Realpolitik: 687.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Little Big Italy: 434.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Quattro matrimoni e un funerale: 360.000 spettatori (2,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.745.000 spettatori (27,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.943.000 spettatori (23,2%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.261.000 spettatori (20,5%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.206.000 spettatori (20,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.843.000 spettatori (8,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.485.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, NCIS: 917.000 spettatori (4,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.120.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 972.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 864.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Coppa del mondo di Sci: 693.000 spettatori (3,3%).
- Tv8, 4 Ristoranti: 511.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 511.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.021.000 spettatori (28,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.665.000 spettatori (24,1%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.760.000 spettatori (16,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.558.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.116.000 spettatori (15%);
- Rete 4, La promessa: 1.027.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 1.006.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 970.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 865.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 738.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 576.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 491.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, 9-1-1: 471.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 387.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Hotel: 328.000 spettatori (1,9%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 326.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 261.000 spettatori (1,7%).