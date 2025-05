Ascolti tv ieri mercoledì 7 maggio chi ha vinto tra Isola dei famosi, David di Donatello 2025 e Chi l'ha visto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 7 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Speciale Tg1 su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove lo speciale di Cinque Minuti finisce davanti ad Affari Tuoi mentre Striscia la Notizia (Canale 5) fa fatica. In prima serata i David di Donatello 2025 (Rai 1) cedono a L’Isola dei Famosi (Canale 5) e Chi l’ha visto (Rai 3). Ai piedi del podio Una giornata particolare (La7) di Aldo Cazzullo, Jason Bourne (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4) di Mario Giordano, Mare Fuori 5 (Rai 2), 4 Ristoranti (Tv8), È già ieri (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 maggio: chi ha vinto tra Isola dei Famosi, David di Donatello 2025, Chi l’ha visto e Mare Fuori

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, L’Isola dei Famosi : 2.039.000 spettatori (18,9%);

: 2.039.000 spettatori (18,9%); Rai 3, Chi l’ha visto : 1.508.000 spettatori (9,9%);

: 1.508.000 spettatori (9,9%); Rai 1, David di Donatello 2025: 1.451.000 spettatori (13%).

Fuori dal podio:

La7, Una giornata particolare : 933.000 spettatori (5,4%);

: 933.000 spettatori (5,4%); Italia 1, Jason Bourne : 927.000 spettatori (5,6%);

: 927.000 spettatori (5,6%); Rete 4, Fuori dal Coro : 897.000 spettatori (6,7%);

: 897.000 spettatori (6,7%); Rai 2, Mare Fuori 5 : 766.000 spettatori (4,8%);

: 766.000 spettatori (4,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 482.000 spettatori (3,3%);

: 482.000 spettatori (3,3%); Nove, È già ieri: 324.000 spettatori (1,9%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Isola dei Famosi 2025, chi sono i concorrenti e chi è finito in nomination

Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, in nomination sono finiti:

Mario Adinolfi

Patrizia Rossetti

Carly Tommasini

Lorenzo Tano

L’elenco completo del resto del cast:

il cantante Paolo Vallesi

l’ex tennista Camila Giorgi

l’attrice Loredana Cannata

il comico Omar Fantini

l’attore Mirko Frezza

il cantante Angelo Famao

Cristina Plevani , vincitrice della prima edizione del Grande Fratello

, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Nunzio Stancampiano , ex concorrente di Amici

, ex concorrente di Amici Chiara Balistreri , nota sui social per aver raccontato il dramma della violenza subita

, nota sui social per aver raccontato il dramma della violenza subita la showgirl Antonella Mosetti

Teresanna Pugliese , ex tronista di Uomini e Donne

, ex tronista di Uomini e Donne Samuele Bragelli , vincitore di Italia Shore

, vincitore di Italia Shore Alessia Fabiani , showgirl

, showgirl Leonardo Brum , modello brasiliano

, modello brasiliano Dino Giarrusso, ex eurodeputato del M5S

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Cinque minuti : 6.881.000 spettatori (32,2%);

: 6.881.000 spettatori (32,2%); Rai 1, Tg1 Edizione Straordinaria : 5.851.000 spettatori (27,4%);

: 5.851.000 spettatori (27,4%); Rai 1, Affari tuoi: 5.709.000 spettatori (28,3%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Striscia la Notizia: 2.546.000 spettatori (12,2%);

La7, Otto e mezzo : 2.049.000 spettatori (9,5%);

: 2.049.000 spettatori (9,5%); Rai 3, Un posto al sole : 1.908.000 spettatori (9,4%);

: 1.908.000 spettatori (9,4%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.102.000 spettatori (5,1%);

: 1.102.000 spettatori (5,1%); Rai 2, Tg2 Post : 1.091.000 spettatori (5,2%);

: 1.091.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.063.000 spettatori (5%);

: 1.063.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 1.041.000 spettatori (5%);

: 1.041.000 spettatori (5%); Italia 1, NCIS : 1.040.000 spettatori (4,9%);

: 1.040.000 spettatori (4,9%); Tv8, Foodish : 466.000 spettatori (2,2%);

: 466.000 spettatori (2,2%); Nove, Dont’ forget the lyrics: 427.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share del Tg1

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Tg1 – Extra Omnes, inizio del Conclave : 5.206.000 spettatori (33,2%);

: 5.206.000 spettatori (33,2%); Canale 5, Avanti un altro : 2.230.000 spettatori (14,2%);

: 2.230.000 spettatori (14,2%); Canale 5, Avanti il primo: 1.526.000 spettatori (12,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.317.000 spettatori (6,6%);

: 1.317.000 spettatori (6,6%); La7, Speciale TGLa7 : 861.000 spettatori (5,4%);

: 861.000 spettatori (5,4%); Rete 4, La promessa : 850.000 spettatori (4,3%);

: 850.000 spettatori (4,3%); Rete 4, TG4 Speciale : 809.000 spettatori (5,5%);

: 809.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Riserva indiana : 784.000 spettatori (3,7%);

: 784.000 spettatori (3,7%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 715.000 spettatori (3,8%);

715.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 620.000 spettatori (4,1%);

620.000 spettatori (4,1%); Rai 2, TgSport Sera: 490.000 spettatori (4%);

490.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI Miami: 362.000 spettatori (2%);

362.000 spettatori (2%); Nove, Cash or Trash? : 302.000 spettatori (1,7%);

: 302.000 spettatori (1,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 293.000 spettatori (2%);

293.000 spettatori (2%); Tv8, 4 Ristoranti: 228.000 spettatori (1,3%).