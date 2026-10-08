Ascolti TV ieri mercoledì 7 ottobre, Tale e Quale Show ha vinto contro La Ruota dei Campioni: i dati Auditel
Tale e Quale Show vince la prima serata con quasi 3 milioni di spettatori: la sfida con La Ruota dei Campioni e tutti i dati Auditel
- Tale e Quale Show conquista la prima serata del 7 ottobre 2026 con 2,938 milioni di spettatori e il 21,8%, superando La Ruota dei Campioni.
- Nel resto della prima serata si distinguono Una giornata particolare, Chi l'ha visto? ed È sempre Cartabianca, con ascolti più distanziati dal vertice.
- In access prime time vince Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena precede Caduta Libera confermando la forza di Rai 1.
La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 7 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 battere La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.938.000 spettatori e il 21,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.990.000 spettatori (17,7%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi approfittando della puntata speciale della Ruota (che rientra nel prime time) mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 7 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, La Ruota dei Campioni, È sempre Cartabianca, Chi l'ha visto e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 7 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, La Ruota dei Campioni, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di mercoledì 7 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Tale e Quale Show: 2.938.000 spettatori (21,8%);
- Canale 5, La Ruota dei Campioni: 1.990.000 spettatori (17,7%);
- La7, Una giornata particolare: 1.052.000 spettatori (6,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 945.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, Greenland: 812.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, È sempre Cartabianca: 533.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 345.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Marta e Gianluca: 332.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, Patù: 155.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti “salta” un giro mercoledì 7 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.536.000 spettatori e il 23%, La Ruota della Fortuna invece non va in onda nella forma canonica, per lasciare spazio allo speciale dedicato ai campioni.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.536.000 spettatori (23%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.628.000 spettatori (19,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.562.000 spettatori (7,9%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.552.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.103.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.076.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.065.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 872.000 spettatori (4,6%);
- Tv8, Foodish: 587.000 spettatori (3%);
- Nove, Cash or Trash: 579.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TG2 Post: 442.000 spettatori (2,2%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di mercoledì 7 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.972.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.733.000 spettatori (22,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.435.000 spettatori (17%);
- Rai 3, TGR: 2.419.000 spettatori (14,9%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.591.000 spettatori (14,8%).
A seguire:
- Rete 4, La Promessa: 1.038.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 1.024.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 974.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 913.000 spettatori (5,9%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 821.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 627.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 596.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, CSI: 561.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 395.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 381.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 370.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 337.000 spettatori (3,3%);
- La7, Ignoto X: 308.000 spettatori (2,3%).