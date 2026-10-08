Ascolti TV ieri mercoledì 7 ottobre, Tale e Quale Show ha vinto contro La Ruota dei Campioni: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tale e Quale Show conquista la prima serata del 7 ottobre 2026 con 2,938 milioni di spettatori e il 21,8%, superando La Ruota dei Campioni.

Nel resto della prima serata si distinguono Una giornata particolare, Chi l'ha visto? ed È sempre Cartabianca, con ascolti più distanziati dal vertice.

In access prime time vince Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena precede Caduta Libera confermando la forza di Rai 1.

La sfida degli ascolti TV di ieri, mercoledì 7 ottobre 2026, ha visto Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 battere La Ruota dei Campioni di Gerry Scotti su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 2.938.000 spettatori e il 21,8%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo 1.990.000 spettatori (17,7%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi approfittando della puntata speciale della Ruota (che rientra nel prime time) mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 7 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale Show, La Ruota dei Campioni, È sempre Cartabianca, Chi l’ha visto e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di mercoledì 7 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Tale e Quale Show : 2.938.000 spettatori (21,8%);

: 2.938.000 spettatori (21,8%); Canale 5, La Ruota dei Campioni : 1.990.000 spettatori (17,7%);

: 1.990.000 spettatori (17,7%); La7, Una giornata particolare: 1.052.000 spettatori (6,6%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Chi l’ha visto? : 945.000 spettatori (6,4%);

: 945.000 spettatori (6,4%); Italia 1, Greenland : 812.000 spettatori (5,2%);

: 812.000 spettatori (5,2%); Rete 4, È sempre Cartabianca : 533.000 spettatori (4,5%);

: 533.000 spettatori (4,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 345.000 spettatori (2,5%);

: 345.000 spettatori (2,5%); Nove, Marta e Gianluca : 332.000 spettatori (2,1%);

: 332.000 spettatori (2,1%); Rai 2, Patù: 155.000 spettatori (1,5%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi senza La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti “salta” un giro mercoledì 7 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.536.000 spettatori e il 23%, La Ruota della Fortuna invece non va in onda nella forma canonica, per lasciare spazio allo speciale dedicato ai campioni.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.536.000 spettatori (23%);

: 4.536.000 spettatori (23%); Rai 1, Cinque Minuti : 3.628.000 spettatori (19,4%);

: 3.628.000 spettatori (19,4%); La7, Otto e Mezzo: 1.562.000 spettatori (7,9%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

Rai 3, Un Posto al Sole : 1.552.000 spettatori (7,9%);

: 1.552.000 spettatori (7,9%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.103.000 spettatori (5,9%);

: 1.103.000 spettatori (5,9%); Italia 1, NCIS : 1.076.000 spettatori (5,5%);

: 1.076.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.065.000 spettatori (5,6%);

: 1.065.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 872.000 spettatori (4,6%);

: 872.000 spettatori (4,6%); Tv8, Foodish : 587.000 spettatori (3%);

: 587.000 spettatori (3%); Nove, Cash or Trash : 579.000 spettatori (3%);

: 579.000 spettatori (3%); Rai 2, TG2 Post: 442.000 spettatori (2,2%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di mercoledì 7 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.972.000 spettatori (24,8%);

: 3.972.000 spettatori (24,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.733.000 spettatori (22,2%);

: 2.733.000 spettatori (22,2%); Canale 5, Caduta Libera : 2.435.000 spettatori (17%);

: 2.435.000 spettatori (17%); Rai 3, TGR : 2.419.000 spettatori (14,9%);

: 2.419.000 spettatori (14,9%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.591.000 spettatori (14,8%).

A seguire: