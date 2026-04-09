Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene
Ascolti tv mercoledì 8 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Stasera tutto è possibile che affronta Pretty Woman, Forbidden Fruit, Champions League, Chi l'ha visto, Le Iene e Saviano
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Forbidden Fruit (Canale 5) chiude alle spalle di Pretty Woman (Rai 1) e Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2). Ai piedi del podio Champions League (Tv8), Chi l’ha visto? (Rai 3), Le Iene (Italia 1), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Terrybilmente Divagante (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 aprile: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Pretty Woman, Forbidden Fruit, Chi l'ha visto, Le Iene e Saviano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
, ,
Ascolti tv 8 aprile: chi ha vinto tra Stasera tutto è possibile, Pretty Woman, Forbidden Fruit, Chi l’ha visto, Le Iene e Saviano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Pretty Woman: 2.299.o00 spettatori (13,7%);
- Rai 2, Stasera tutto è possibile: 1.971.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 1.867.000 spettatori (12,1%).
Fuori dal podio:
- Tv8, Barcellona-Atletico Madrid: 1.348.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.337.000 spettatori (8,1%);
- Italia 1, Le Iene: 1.001.o00 spettatori (8,1%);
- La7, La giusta distanza: 564.000 spettatori (3,1%);
- Rete 4, Realpolitik: 519.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Terrybilmente Divagante: 381.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.877.000 spettatori (23%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.733.000 spettatori (22,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.410.000 spettatori (22,3%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.886.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.045.000 spettatori (9,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.438.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.044.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 996.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, NCIS: 956.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 934.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 649.000 spettatori (3%);
- Nove, The Cage: 526.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Champions League Live: 379.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.344.000 spettatori (28,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.835.000 spettatori (24,1%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.437.000 spettatori (17,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.095.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.625.000 spettatori (15,7%);
- Rete 4, La promessa: 960.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Blob: 927.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Cash or Trash: 886.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Vita da artista: 871.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 835.000 spettatori (5,6%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 499.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 484.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 397.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 330.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 303.000 spettatori (2,8%).
- Tv8, 4 Ristoranti: 301.000 spettatori (2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 272.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 222.000 spettatori (1,8%).