Ascolti tv ieri mercoledì 8 luglio chi ha vinto tra Lino Banfi, Temptation Island e Tutta la verità su Lilly
Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Lino Banfi che affronta Temptation Island, In Onda, Zona Bianca e Tutta la verità su Lilly
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 8 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Lino d’Italia – Storia di un itALIENO (Rai 1) chiude dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Un giorno in pretura (Rai 3). Ai piedi del podio White Elephant (Italia 1), In Onda (La7), Tutta la verità su Lilly (Rai 2), Zona Bianca (Rete 4), Tutte lo vogliono (Nove) e Now you see me (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 luglio: chi ha vinto tra Lino Banfi, Temptation Island, Zona Bianca, In Onda e Tutta la verità su Lilly
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 8 luglio: chi ha vinto tra Lino Banfi, Temptation Island, Zona Bianca, In Onda e Tutta la verità su Lilly
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Temptation Island: 4.007.000 spettatori (32,3%);
- Rai 1, Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: 1.553.o00 spettatori (10,7%);
- Rai 3, Un giorno in pretura: 795.000 spettatori (5,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, White Elephant: 772.000 spettatori (5,2%);
- La7, In Onda: 708.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Tutta la verità su Lilly: 650.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, Zona Bianca: 615.000 spettatori (5,6%);
- Nove, Tutte lo vogliono: 321.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Now you see me: 298.000 spettatori (2,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.894.000 spettatori (24,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.715.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.144.000 spettatori (20,9%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.159.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.127.000 spettatori (7,2%);
- Italia 1, NCIS: 882.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 717.000 spettatori (4,8%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 541.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 514.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Cash or Trash: 448.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 346.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.144.000 spettatori (26%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.092.000 spettatori (21,9%);
- Rai 3, TGR: 1.653.000 spettatori (13,4%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.608.000 spettatori (14,8%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.144.000 spettatori (13,7%);
- Rete 4, La promessa: 913.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Blob: 649.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 593.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 554.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Rai 2, Blue Bloods: 398.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 356.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Cash or Trash: 314.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Italia chiama America: 310.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 278.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 249.000 spettatori (3%).
- La7, Grantchester – 2° episodio: 103.000 spettatori (1%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 90.000 spettatori (1,1%).