Ascolti tv ieri mercoledì 8 ottobre chi ha vinto tra Montalbano, Io Canto Family e Chi l'ha visto
La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 8 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che torna a battere La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a finire davanti a Io Canto Family (Canale 5) con Michelle Hunziker e Chi l’ha visto? (Rai 3). Ai piedi del podio 4 Ristoranti (Tv8), 3 days to kill (Italia 1), Lezione di mafie (La7), Realpolitik (Rete 4), Occhi di gatto (Rai 2) e Circo Massimo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 8 ottobre: chi ha vinto tra Montalbano, Chi l’ha visto, Michelle Hunziker, Realpolitik e Circo Massimo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Montalbano: 3.157.000 spettatori (20,7%);
- Canale 5, Io Canto Family: 2.143.000 spettatori (15,2%);
- Rai 3, Chi l’ha visto?: 1.463.000 spettatori (9,7%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, 3 days to kill: 1.092.000 spettatori (6,5%);
- La7, Lezione di mafie: 799.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti – 1° episodio: 558.000 spettatori (3,1%);
- Rete 4, Realpolitik: 506.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Occhi di gatto – 1° episodio: 499.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Occhi di gatto – 2° episodio: 456.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti – 2° episodio: 327.000 spettatori (3%);
- Nove, Circo Massimo: 249.000 spettatori (1,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.092.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.035.000 spettatori (24,2%)
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.136.000 spettatori (20,3%);
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.996.000 spettatori (20,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.655.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.421.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.073.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 916.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 746.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Foodish: 610.000 spettatori (3%);
- Nove, The Cage: 514.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 402.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.025.000 spettatori (25,2%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.832.000 spettatori (19,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.694.000 spettatori (22,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.396.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.772.000 spettatori (16,3%);
- Rai 3, Blob: 1.046.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, La promessa: 931.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 898.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 853.000 spettatori (5,5%);
- Rai 2, NCIS: 617.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, CSI: 593.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Cash or Trash: 586.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, The Rookie: 558.000 spettatori (4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 410.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, TgSport Sera: 406.000 spettatori (3,9%);
- La7, Ignoto X: 256.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy: 215.000 spettatori (2,3%).