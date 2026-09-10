Ascolti tv ieri mercoledì 9 settembre chi ha vinto tra Il sesso degli angeli, Erica ed È Sempre Cartabianca
Ascolti tv mercoledì 9 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Leonardo Pieraccioni che affronta Vanessa Incontrada e Bianca Berlinguer
La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 9 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Il sesso degli angeli con Leonardo Pieraccioni (Rai 1) a chiudere dietro a Erica – Una detective per caso con Vanessa Incontrada (Canale 5) ma davanti a Chicago P.D. (Italia 1). Ai piedi del podio Liverpool-Atletico Madrid di Champions League (Tv8), Rino Gaetano (Rai 3), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (Rete 4), Italia-Australia di basket (Rai 2), Putin (La7) e Buy it (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 9 settembre: chi ha vinto tra Erica, Il sesso degli angeli, È Sempre Cartabianca, basket e Champions League
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 9 settembre: chi ha vinto tra Erica, Il sesso degli angeli, È Sempre Cartabianca, basket e Champions League
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Erica: 2.316.000 spettatori (18,5%);
- Rai 1, Il sesso degli angeli: 1.630.000 spettatori (11,4%);
- Italia 1, Chicago P.D.: 874.000 spettatori (6,2%).
Fuori dal podio:
- Tv8, Liverpool-Atletico Madrid: 824.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Rino Gaetano: 794.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, È Sempre Cartabianca: 569.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Italia-Australia: 492.000 spettatori (2,9%);
- La7, Putin: 484.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Buy it: 411.000 spettatori (2,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.136.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.624.000 spettatori (20,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.431.000 spettatori (19,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.192.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.062.000 spettatori (6,2%);
- Italia 1, NCIS: 904.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 863.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera– 2^ parte: 624.000 spettatori (3,5%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 484.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Football Night: 326.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.483.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.391.000 spettatori (22%);
- Rai 3, TGR: 2.248.000 spettatori (15,7%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 1.869.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.251.000 spettatori (12,9%);
- Rai 3, Blob: 930.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 849.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 819.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Il provinciale: 753.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 563.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, CSI: 528.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 481.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 441.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, Cash or Trash: 422.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 329.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 310.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 259.000 spettatori (2,9%);
- La7, Ignoto X: 194.000 spettatori (1,7%).