Ascolti tv ieri sabato 1 agosto chi ha vinto tra Ciao Darwin di Bonolis e Sogno o Son Desto con Ranieri
Ascolti tv sabato 1 agosto 2026, sfida Auditel in prima serata tra Ciao Darwin e Sogno o Son Desto
Canale 5 vince la sfida degli ascolti tv nella prima serata di sabato 1 agosto 2026. La replica di Ciao Darwin di Paolo Bonolis stravince la sfida con la replica di Sogno o Son Desto con Massimo Ranieri su Rai 1, completa il podio La Promessa su Rete 4. Mediaset meglio della Rai anche nell’access prime time, con La Ruota della Fortuna che vince nettamente su L’Eredità Summer. La Rai invece la spunta nel preserale, Reazione a Catena vince la sfida con The Wall. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv sabato 1 agosto, chi ha vinto tra Ciao Darwin e Sogno o Son Desto
- I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv sabato 1 agosto, chi ha vinto tra Ciao Darwin e Sogno o Son Desto
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Ciao Darwin (replica): 1.487.000 spettatori (18.5%)
- Rai1, Sogno o Son Desto (replica): 1.098.000 spettatori (10.8%)
- Rete4, La Promessa: 831.000 spettatori (7.8%)
Fuori dal podio:
- Rai3, Per un pugno di dollari: 691.000 spettatori (6.2)%
- Italia1, Jurassic Park III: 610.000 spettatori (5.3%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 475.000 spettatori (4.2%)
- La7, Agente 007 – Licenza di uccidere: 429.000 spettatori (4%)
- Tv8, Kiss Kiss Way: 244.000 spettatori (2.2%)
- Nove, amichevole Cardiff-Roma: 144.000 spettatori (1.4%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.604.000 spettatori (29.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.732.000 spettatori (22.8%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.118.000 spettatori (17.2%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 821.000 spettatori (6.7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 630.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 678.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 636.000 spettatori (5.1%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 408.000 spettatori (3.3%)
- Rai3, Sapiens Files: 394.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 306.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 269.000 spettatori (2.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.355.000 spettatori (23.4%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.722.000 spettatori (19.8%)
- Canale5, The Wall: 1.647.000 spettatori (17.6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.349.000 spettatori (16.5%)
- Rai3, TGR: 1.381.000 spettatori (13.5%)
- Rete4, La Promessa: 729.000 spettatori (6.7%)
- Rai3, Blob: 407.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, Blue Bloods: 343.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, C.S.I – Scena del Crimine: 348.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 269.000 spettatori (3%)
E ancora:
- Rai2, Squadra Speciale Cobra 11: 226.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 258.000 spettatori (2.4%).
- Tv8, 4 Hotel: 149.000 spettatori (1.5%)
- Nove, Little Big Italy: 169.000 spettatori (1.6%)