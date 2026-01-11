Ascolti tv ieri sabato 10 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te con Can Yaman, The Voice Kids e Gramellini
Ascolti tv sabato 10 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con C'è Posta per Te di Maria De Filippi con ospite Can Yaman e The Voice Kids
Doppietta Mediaset sabato 10 gennaio nella battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv guidata da Pier Silvio Berlusconi in prima serata con la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te di Maria De Filippi, con ospiti Can Yaman e Raoul Bova, che ha superato The Voice Kids condotto su Rai1 da Antonella Clerici. Nell’access prime time, La Ruota della Fortuna ha sconfitto ancora Affari Tuoi. La Rai ha primeggiato nel preserale con L’Eredità che ha chiuso davanti a Caduta libera. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 10 gennaio: chi ha vinto tra C'è Posta per Te e The Voice Kids
- I dati dell'access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 10 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids
Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience esclusa:
- Canale5, C’è Posta per Te: 4.422.000 spettatori (28.6%);
- Rai1, The Voice Kids: 3.042.000 spettatori (19.7%);
- La7, In altre parole: 1.338.000 spettatori (7.1%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Shrek e vissero felici e contenti: 999.000 spettatori (5.5%);
- Rai2, F.B.I.: 693.000 spettatori (3.7%).
- Rai2, F.B.I. International: 631.000 spettatori (3.7%);
- Rete4, Chi trova un amico trova un tesoro: 627.000 spettatori (2.7%);
- Rai3, La Città Ideale: 589.000 spettatori (3.6%);
- Nove, Lezioni Private: 290.000 spettatori (1.6%);
- Tv8, Sinner-Alcaraz: 119.000 spettatori (0.8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.908.000 spettatori (25.7%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.453.000 spettatori (23.3%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.995.000 spettatori (21.5%).
Fuori dal podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 911.000 spettatori (4.8%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 833.000 spettatori (4.4%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 690.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 618.000 spettatori (3.3%);
- Rai3, Caro Marziano (prima parte): 599.000 spettatori (3.1%);
- Rai2, Tg2 Post: 513.000 spettatori (2.7%);
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 362.000 spettatori (1.9%);
- Rai3, Caro Marziano (seconda parte):354.000 spettatori (1.9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.490.000 spettatori (27.2%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.203.000 spettatori (22%);
- Canale5, Caduta Libera: 2.564.000 spettatori (16.5%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.248.000 spettatori (13.4%);
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.110.000 spettatori (15.2%);
- Rete4, La Promessa: 942.000 spettatori (5.3%);
- Rai3, Blob: 829.000 spettatori (4.6%);
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 575.000 spettatori (3.3%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 543.000 spettatori (3.6%);
- Nove, Little Big Italy: 485.000 spettatori (3.1%);
- Rai2, 9-1-1: 393.000 spettatori (2.2%);
- Tv8, 4 Hotel: 359.000 spettatori (2.2%);
- Rai2, Dribbling: 318.000 spettatori (2.3%);
- Rai2, Sognando Milano-Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti: 252.000 spettatori (1.6%);