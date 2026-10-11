Ascolti tv ieri sabato 10 ottobre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tù Sí Que Vales: i dati Auditel
Gli ascolti tv di sabato 10 ottobre 2026 con la sfida Auditel in 1^ serata tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: tutti i numeri
La sfida degli ascolti tv di ieri, sabato 10 ottobre 2026, premia Tù Sì Que Vales su Canale 5 che conquista la prima serata vincendo il confronto diretto con Ballando con le Stelle su Rai 1. In access prime time è invece Affari Tuoi a vincere il duello con La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena batte Caduta Libera. Ecco tutti i dati Auditel.
- Ascolti tv 10 ottobre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
- Gli ascolti dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti tv 10 ottobre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
Ecco i dati della prima serata di sabato 10 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience esclusa):
- Canale5, Tù Sí Que Vales: 3.477.000 spettatori (24.6%)
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.455.000 spettatori (20.4%)
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2 479.000 spettatori (24.3%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.092.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, L’era glaciale 2: 784.000 spettatori (4.8%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 557.000 spettatori (3.4%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 530.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, Blu Notte – Misteri Dimenticati: 472.000 spettatori (3.3%)
- Rete4, Unknown – Senza identità: 438.000 spettatori (3%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 329.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 173.000 spettatori (1%)
Gli ascolti dell’access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Di seguito ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 3.893.000 spettatori (23%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.782.000 spettatori (22.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.096.000 spettatori (18.7%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 893.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 692.000 spettatori (4.2%)
- Rai3, L’Elefante: 611.000 spettatori (3.7%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 573.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 449.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, TG2 Post: 439.000 spettatori (2.6%)
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ecco, invece, i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.328.000 spettatori (23.1%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.220.000 spettatori (19.2%)
- Rai3, TGR: 2.096.000 spettatori (14.3%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera: 2.083.000 spettatori (15.8%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.491.000 spettatori (14.5%)
- Rete4, La Promessa: 857.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blob: 797.000 spettatori (5%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 669.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 469.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 446.000 spettatori (3.6%)
- Nove, Little Big Italy: 346.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Dribbling: 337.000 spettatori (3.5%)