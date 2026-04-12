Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 11 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, registrano un testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che “pareggiano” in termini di share, mentre nel preserale L’Eredità si conferma davanti a Caduta Libera. In prima serata, invece, è Amici ad avere la meglio su Canzonissima, con In altre parole (La7) a inseguire. Giù dal podio invece Il ritorno di Don Camillo (Rete4), Morgane (Rai2), Accordi & Disaccordi (Nove), Minions (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e La pelle del mondo (Rai3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Amici : 3.291.000 spettatori (23.1%)

: 3.291.000 spettatori (23.1%) Rai1, Canzonissima : 2.215.000 spettatori (17.4%)

: 2.215.000 spettatori (17.4%) La7, In Altre Parole: 1.343.000 spettatori (7.5%)

Fuori dal podio:

Rete4, Il ritorno di Don Camillo : 1.061.000 spettatori (6.7%)

: 1.061.000 spettatori (6.7%) Rai2, Morgane – Detective Geniale 5 : 831.000 spettatori (4.7%)

: 831.000 spettatori (4.7%) La7, In Altre Parole… Ancora : 761.000 spettatori (5.3%)

: 761.000 spettatori (5.3%) Nove, Accordi & Disaccordi : 596.000 spettatori (3.9%)

: 596.000 spettatori (3.9%) Italia1, Minions : 644.000 spettatori (3.8%)

: 644.000 spettatori (3.8%) Tv8, 4 Ristoranti : 478.000 spettatori (2.7%)

: 478.000 spettatori (2.7%) Rai3, La Pelle del Mondo: 336.000 spettatori (2.1%)

ANSA

Chi ha vinto la quarta puntata di Canzonissima

A vincere la quarta puntata di Canzonissima è stata Arisa, che con la sua “La notte” si prende la “rivincita” di Sanremo. Di seguito la classifica, con le altre canzoni dopo quella vincitrice considerate seconde a pari merito:

Arisa con “La notte”

con “La notte” Enrico Ruggeri con “Il ragazzo della via Gluck”

con “Il ragazzo della via Gluck” Fabrizio Moro con “Sono solo parole”

con “Sono solo parole” Leo Gassmann con “Io che amo solo te”

con “Io che amo solo te” Michele Bravi con “Il nostro concerto”

con “Il nostro concerto” Fausto Leali con “Io amo”

con “Io amo” Malika Ayane con “La prima cosa bella”

con “La prima cosa bella” Irene Grandi con “Incoscienti giovani”

con “Incoscienti giovani” Elettra Lamborghini con “I bambini fanno ooh”

con “I bambini fanno ooh” Vittorio Grigolo con “Quando quando quando”

con “Quando quando quando” Elio e le Storie Tese con “La canzone monotona”

con “La canzone monotona” Jalisse con “Su di noi”

Chi è stato eliminato da Amici

Quella di sabato 11 aprile è stata anche la serata del quarto serale di Amici. A lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi è stata Caterina (canto), eliminata al ballottaggio finale con Alessio (canto) e Alex (ballo).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.185.000 spettatori (23.4%)

: 4.185.000 spettatori (23.4%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.208.000 spettatori (23.4%)

: 4.208.000 spettatori (23.4%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.473.000 spettatori (20.4%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 886.000 spettatori (5%)

: 886.000 spettatori (5%) Rete4, 4 di Sera Weekend : 838.000 spettatori (4.8%)

: 838.000 spettatori (4.8%) Rai3, La Confessione : 779.000 spettatori (4.4%)

: 779.000 spettatori (4.4%) Rai3, La Confessione Finale: 740.000 spettatori (4.1%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera Weekend : 741.000 spettatori (4.1%)

: 741.000 spettatori (4.1%) Nove, Fratelli di Crozza : 506.000 spettatori (2.9%)

: 506.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti : 449.000 spettatori (2.8%)

: 449.000 spettatori (2.8%) Rai2, TG2 Post: 552.000 spettatori (3.1%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.537.000 spettatori (26.1%)

: 3.537.000 spettatori (26.1%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.185.000 spettatori (20.1%)

: 2.185.000 spettatori (20.1%) Canale5, Caduta Libera: 2.160.000 spettatori (17.3%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.589.000 spettatori (16%)

: 1.589.000 spettatori (16%) Rai3, TGR : 1.856.000 spettatori (13.3%)

: 1.856.000 spettatori (13.3%) Rete4, La Promessa : 930.000 spettatori (6.1%)

: 930.000 spettatori (6.1%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 568.000 spettatori (3.8%)

: 568.000 spettatori (3.8%) Rai2, TG2 – La Preghiera del Papa per la Pace: 295.000 spettatori (3.1%)

E ancora:

Rai2, F.B.I. : 457.000 spettatori (3%)

: 457.000 spettatori (3%) Italia1, Studio Aperto Mag : 377.000 spettatori (3.3%)

: 377.000 spettatori (3.3%) Nove, Little Big Italy : 290.000 spettatori (2.3%)

: 290.000 spettatori (2.3%) Tv8, MasterChef : 238.000 spettatori (2.4%)

: 238.000 spettatori (2.4%) Rai2, I Mestieri di Mirko: 239.000 spettatori (1.9%)