Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole
Ascolti tv sabato 11 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata che si rinnova tra Canzonissima e Amici di Maria De Filippi
La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 11 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, registrano un testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che “pareggiano” in termini di share, mentre nel preserale L’Eredità si conferma davanti a Caduta Libera. In prima serata, invece, è Amici ad avere la meglio su Canzonissima, con In altre parole (La7) a inseguire. Giù dal podio invece Il ritorno di Don Camillo (Rete4), Morgane (Rai2), Accordi & Disaccordi (Nove), Minions (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e La pelle del mondo (Rai3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole
- Chi ha vinto la quarta puntata di Canzonissima
- Chi è stato eliminato da Amici
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 11 aprile: chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Amici: 3.291.000 spettatori (23.1%)
- Rai1, Canzonissima: 2.215.000 spettatori (17.4%)
- La7, In Altre Parole: 1.343.000 spettatori (7.5%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Il ritorno di Don Camillo: 1.061.000 spettatori (6.7%)
- Rai2, Morgane – Detective Geniale 5: 831.000 spettatori (4.7%)
- La7, In Altre Parole… Ancora: 761.000 spettatori (5.3%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 596.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Minions: 644.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 478.000 spettatori (2.7%)
- Rai3, La Pelle del Mondo: 336.000 spettatori (2.1%)
Chi ha vinto la quarta puntata di Canzonissima
A vincere la quarta puntata di Canzonissima è stata Arisa, che con la sua “La notte” si prende la “rivincita” di Sanremo. Di seguito la classifica, con le altre canzoni dopo quella vincitrice considerate seconde a pari merito:
- Arisa con “La notte”
- Enrico Ruggeri con “Il ragazzo della via Gluck”
- Fabrizio Moro con “Sono solo parole”
- Leo Gassmann con “Io che amo solo te”
- Michele Bravi con “Il nostro concerto”
- Fausto Leali con “Io amo”
- Malika Ayane con “La prima cosa bella”
- Irene Grandi con “Incoscienti giovani”
- Elettra Lamborghini con “I bambini fanno ooh”
- Vittorio Grigolo con “Quando quando quando”
- Elio e le Storie Tese con “La canzone monotona”
- Jalisse con “Su di noi”
Chi è stato eliminato da Amici
Quella di sabato 11 aprile è stata anche la serata del quarto serale di Amici. A lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi è stata Caterina (canto), eliminata al ballottaggio finale con Alessio (canto) e Alex (ballo).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.185.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.208.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.473.000 spettatori (20.4%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 886.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 838.000 spettatori (4.8%)
- Rai3, La Confessione: 779.000 spettatori (4.4%)
- Rai3, La Confessione Finale: 740.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 741.000 spettatori (4.1%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 506.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 449.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, TG2 Post: 552.000 spettatori (3.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.537.000 spettatori (26.1%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.185.000 spettatori (20.1%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.160.000 spettatori (17.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.589.000 spettatori (16%)
- Rai3, TGR: 1.856.000 spettatori (13.3%)
- Rete4, La Promessa: 930.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 568.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, TG2 – La Preghiera del Papa per la Pace: 295.000 spettatori (3.1%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I.: 457.000 spettatori (3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 377.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, MasterChef: 238.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, I Mestieri di Mirko: 239.000 spettatori (1.9%)