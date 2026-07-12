Ascolti tv ieri sabato 11 luglio chi ha vinto tra i Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa e Champagne
Ascolti tv sabato 11 luglio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Notti Mondiali contro Ciao Darwin, La Promessa e RDS Summer Festival
La Rai cala il tris nella giornata di sabato 11 luglio 2026 per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, sorridono alla tv di Stato, che vince nel preserale con Reazione a Catena capace di superare Avanti un altro, nell’access prime time con Affari Tuoi (versione Mundial) che vince il confronto diretto con La Ruota della Fortuna e in prima serata con Notti Mondiali che batte Affari Tuoi in replica. Alle 23 boom per Norvegia-Inghilterra (47.4% di share). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa
- I dati dell'access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 11 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Ciao Darwin, La Promessa
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, Ciao Darwin: 1.297.000 spettatori (12.5%)
- Rai1, Notti Mondiali: 2.350.000 spettatori (17.8%)
- Rai2, Champagne – Peppino di Capri: 951.000 spettatori (7.3%).
Fuori dal podio:
- Rete4, La Promessa: 873.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, Godzilla e Kong Il nuovo impero: 559.000 spettatori (4.3%)
- Rai3, Sapiens: 489.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, RDS Summer Festival 2026: 333.000 spettatori (2.7%)
- La7, Caccia a ottobre rosso: 316.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Crimini italiani – Il delitto Rosboch: 260.000 spettatori (2.0%).
I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi Mundial: 3.509.000 spettatori (26%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.277.000 spettatori (24%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.743.000 spettatori (21.6%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 901.000 spettatori (6.9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 777.000 spettatori (6.0%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 733.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 625.000 spettatori (4.6%) nella seconda
- Rai3, Sapiens Files: 437.000 spettatori (3.3%)
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: 527.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 343.000 spettatori (2.7%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 244.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.707.000 spettatori (24.5%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.907.000 spettatori (21.0%)
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.421.000 spettatori (14.1%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 914.000 spettatori (11.1%)
- Rai3, TGR: 1.634.000 spettatori (14.6%)
- Rete4, La Promessa: 813.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 459.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 380.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Rai2, Italia chiama America: 386.000 spettatori (4.8%)
- Rai2, Blue Bloods: 332.000 spettatori (3.4%) col primo episodio e 436.000 spettatori (3.7%)
- Tv8, 4 Hotel: 194.000 spettatori (2%)
- Nove, Little Big Italy: 231.000 spettatori (2.1%)