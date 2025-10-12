Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sorride insieme alla Nazionale di calcio di Gennaro Gattuso. La tv di Stato, infatti, ha la meglio nel duello degli ascolti tv di sabato 11 ottobre, con la prima serata che viene dominata da Estonia–Italia, seguita da Canale5 con Tu si que vales. Ottimi anche i numeri di Ballando con le Stelle, andato in onda dopo il match di calcio. In access prime time si conferma La Ruota della Fortuna, in preserale invece bene Reazione a Catena. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 ottobre, chi ha vinto tra Estonia – Italia, Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Estonia-Italia : 6.588.000 spettatori (36.5% dalle 20:48 alle 22:41; pre e post gara netto a 4.778.000 spettatori pari al 27.7%);

: 6.588.000 spettatori (36.5% dalle 20:48 alle 22:41; pre e post gara netto a 4.778.000 spettatori pari al 27.7%); Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.996.000 spettatori (27.5% dalle 21:33 alle 00:22);

: 3.996.000 spettatori (27.5% dalle 21:33 alle 00:22); Rai1, Ballando con le Stelle: 2.090.000 spettatori (24.1% dalle 22:52 alle 1:51).

Fuori dal podio:

Rai2, Ti vorrei come mia figlia : 675.000 spettatori (3.9%);

: 675.000 spettatori (3.9%); Italia1, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri : 709.000 spettatori (4.2%);

: 709.000 spettatori (4.2%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 479.000 spettatori (3.1%);

: 479.000 spettatori (3.1%); Rete4, Uno di noi : 362.000 spettatori (2.3%);

: 362.000 spettatori (2.3%); La7, In Altre Parole : 900.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 515.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte;

: 900.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 515.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 311.000 spettatori (1.9%);

: 311.000 spettatori (1.9%); Nove, Accordi & Disaccordi: 360.000 spettatori (2.3%).

Getty Images L’esultanza dei giocatori dell’Italia dopo la rete del vantaggio contro l’Estonia

La classifica dopo la terza puntata di Ballando con le Stelle

Ma chi ha vinto la terza puntata di Ballando con le Stelle? I giurati hanno assegnato il successo alle coppie Fialdini-Pernice e D’Urso-La Rocca, con la prima che vantava un +30 in quanto vincitrice della puntata precedente.

Fialdini-Pernice: 76 Colombari-Favilla: 62 D’Urso-La Rocca: 47 Delogu-Perotti/ Magnini-Tripoli: 41 Fognini-Lini/ Chemical-Martinelli: 36 Convertini-Kinnunen: 35 punti Belli-Kuzmina/ Brilli-Aloia: 34 Bella-Chiquito: 29 Coriandoli-Di Pasquale: 25

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.146.000 spettatori (22.5% dalle 20:46 alle 21:29);

: 4.146.000 spettatori (22.5% dalle 20:46 alle 21:29); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 893.000 spettatori (4.9%)

: 893.000 spettatori (4.9%) Rai3, La Confessione: 810.000 spettatori (4.6% – Finale a 721.000 e il 3.9%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 324.000 spettatori (1.7%);

: 324.000 spettatori (1.7%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 690.000 spettatori (4%) nella prima parte e 448.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte;

: 690.000 spettatori (4%) nella prima parte e 448.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 509.000 spettatori (2.8%);

: 509.000 spettatori (2.8%); Nove, Fratelli di Crozza: 326.000 spettatori (1.8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.498.000 spettatori (23.8%);

: 3.498.000 spettatori (23.8%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.256.000 spettatori (19.1%);

: 2.256.000 spettatori (19.1%); Canale5, Avanti un Altro: 2.351.000 spettatori (17.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.545.000 spettatori (14.7%);

: 1.545.000 spettatori (14.7%); Rai2, Dribbling : 358.000 spettatori (3.7%);

: 358.000 spettatori (3.7%); Rai2, The Rookie : 404.000 spettatori (3%);

: 404.000 spettatori (3%); Rai2, N.C.I.S. Hawai’i : 584.000 spettatori (3.7%)

: 584.000 spettatori (3.7%) Italia1, Studio Aperto Mag : 477.000 spettatori (3.8%);

: 477.000 spettatori (3.8%); Italai1, C.S.I. Miami : 605.000 spettatori (3.9%);

: 605.000 spettatori (3.9%); Rai3, TGR : 2.177.000 spettatori (14.5%);

: 2.177.000 spettatori (14.5%); Rai3, Blob : 787.000 spettatori (4.9%);

: 787.000 spettatori (4.9%); Rete4, La Promessa : 797.000 spettatori (5.1%);

: 797.000 spettatori (5.1%); La7, Eden – Missione Pianeta : 179.000 spettatori (1.6%);

: 179.000 spettatori (1.6%); Tv8, 4 Hotel : 265.000 spettatori (1.9%);

: 265.000 spettatori (1.9%); Nove, Little Big Italy: 365.000 spettatori (3%).