Ascolti tv ieri sabato 12 aprile chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle, Amici, In altre parole e Formula 1

La Rai non riesce a centrare l’ennesimo tris di primi posti nella giornata di sabato 12 aprile per quanto riguarda le classifiche relative agli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, frenano la tv di Stato alla doppietta tra preserale con L’Eredità su Rai 1 e access prime time dove Affari Tuoi trionfa su Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata, però, è Amici di Maria De Filippi (Canale5) a trionfare contro la finale di Ne vedremo delle belle (Rai1) e In altre parole (La7) . Ai piedi del podio F.B.I (Rai2), Petrolio (Rai3), Don Camillo (Rete4), Super Mario Bros (Italia1), Formula 1 (Tv8) e Accordi&Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 12 aprile: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle, Amici, In altre parole e Formula 1

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Amici : 3.555.000 spettatori (25.9%);

: 3.555.000 spettatori (25.9%); Rai1, Ne vedremo delle belle : 1.936.000 spettatori (12.7%);

: 1.936.000 spettatori (12.7%); La7, In altre parole: 1.058.000 spettatori (7.1%).

Fuori dal podio:

Rai2, F.B.I. : 828.000 spettatori (4.7%);

: 828.000 spettatori (4.7%); Rai2, F.B.I. International :809.000 spettatori (4.8%);

:809.000 spettatori (4.8%); Italia1, Super Mario Bros – Il film : 856.000 spettatori (5.1%);

: 856.000 spettatori (5.1%); Rai3, Petrolio : 627.000 spettatori (3.8%);

: 627.000 spettatori (3.8%); Rete4, Don Camillo monsignore ma non troppo : 1.099.000 spettatori (7.1%);

: 1.099.000 spettatori (7.1%); Tv8, Formula 1 : 487.000 spettatori (2.8%);

: 487.000 spettatori (2.8%); Nove, Accordi & Disaccordi: 412.000 spettatori (2.7%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi è l’eliminato di Amici 24

A lasciare Amici 24 è stata Chiamamifaro, al secolo Angelica Gori.

Eliminazione a sorpresa per la giovane cantante che in passato è finita al centro delle polemiche per una possibile raccomandazione per via dei genitori (Giorgio Gori e Cristina Parodi).

Chi ha vinto Ne vedremo delle belle

A vincere Ne vedremo delle belle, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti dove 10 showgirl che hanno fatto la storia del varietà italiano si sfidano tra loro in diverse prove come ballo e canto, è stata Lorenza Mario.

Questa la classifica finale:

Lorenza Mario: 70 punti; Carmen Russo: 68 punti; Matilde Brandi: 60 punti; Pamela Prati: 58 punti; Laura Freddi: 58 punti; Angela Melillo: 51 punti; Veronia Maya: 45 punti; Valeria Marini; 45 punti; Adriana Volpe: 42 punti; Patrizia Pellegrino: 37 punti

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.005.000 spettatori (29.1%);

: 5.005.000 spettatori (29.1%); Canale5, Striscia la Notizia : a 2.428.000 spettatori (14.1%);

: a 2.428.000 spettatori (14.1%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.088.000 spettatori (6.5%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 395.000 spettatori (2.3%);

: 395.000 spettatori (2.3%); Rai3, Un Alieno in Patria: 602.000 spettatori (3.6%);

602.000 spettatori (3.6%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 787.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 685.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte;

: 787.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 685.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte; Nove, Fratelli di Crozza: 488.000 spettatori (2.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.448.000 spettatori (26%);

: 3.448.000 spettatori (26%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.122.000 spettatori (19.1%);

2.122.000 spettatori (19.1%); Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.988.000 spettatori (15.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story: 1.636.000 spettatori (15.7%);

1.636.000 spettatori (15.7%); Rai2, dopo TGSport Sera: 192.000 spettatori (2%);

192.000 spettatori (2%); Rai2, Dribbling : 258.000 spettatori (2.5%);

: 258.000 spettatori (2.5%); Rai2, Blue Bloods : 344.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 543.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio;

: 344.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio e 543.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio; Italia1, Studio Aperto Mag : 273.000 spettatori (2.3%);

: 273.000 spettatori (2.3%); Italia1, C.S.I. Miami : 402.000 spettatori (2.8%);

: 402.000 spettatori (2.8%); Rai3, TGR : 1.954.000 spettatori (14.1%);

: 1.954.000 spettatori (14.1%); Rai3, Blob : 713.000 spettatori (4.7%);

: 713.000 spettatori (4.7%); Rete4, La Promessa : 731.000 spettatori (4.9%);

: 731.000 spettatori (4.9%); La7, Famiglie d’Italia : con 142.000 spettatori (1.2%);

: con 142.000 spettatori (1.2%); Tv8, Paddock Live Show : 256.000 spettatori (1.8%);

: 256.000 spettatori (1.8%); Nove, Little Big Italy: 286.000 spettatori (2.4%).