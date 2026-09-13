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Ascolti tv ieri sabato 12 settembre chi ha vinto tra Suzuki Jukebox, Pooh 60 La nostra storia e la pallavolo

Ascolti tv sabato 12 settembre 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Suzuki Jukebox con Antonella Clerici contro Pooh 60 La nostra storia

Aggiornato: 4 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai fa doppietta nella giornata di sabato 12 settembre 2026 per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, vedono uscire vincitrice la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena, capace di imporsi su Caduta libera, e in prima serata, con Suzuki Jukebox condotto da Antonella Clerici e Clementino che ha la meglio su Pooh 60 La nostra storia. Bene anche la pallavolo. In access prime time Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su Affari tuoi di Stefano De Martino. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 12 settembre: chi ha vinto tra Antonella Clerici e i Pooh

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Rai1, Suzuki Jukebox: 1.672.000 spettatori (15.1%)
  • Rai2, Grecia-Italia Europei Pallavolo: 1.512.000 spettatori (10.8%)
  • Canale5, Pooh 60 La nostra storia: 1.311.000 spettatori (13.5%)

Fuori dal podio:

  • Rete4, La Promessa: 791.000 spettatori (6.1%)
  • Italia1, Viaggio nell’isola misteriosa: 785.000 spettatori (5.7%)
  • Rai3, Vermiglio: 561.000 spettatori (4.2%)
  • Nove, Accordi & Disaccordi: 406.000 spettatori (3.4%)
  • La7, Mai dire mai: 335.000 spettatori (2.7%)
  • Tv8, I delitti del BarLume – Un, due, tre stella!: 215.000 spettatori (2.5%)
Ascolti tv ieri sabato 12 settembre AuditelANSA
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.579.000 spettatori (24.2%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.253.000 spettatori (22.4%)
  • Rai1, Affari tuoi: 3.187.000 spettatori (21.6%)

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 936.000 spettatori (6.3%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 748.000 spettatori (5.1%)
  • Rete4, Realpolitik (prima parte): 641.000 spettatori (4.4%)
  • Rete4, Realpolitik (seconda parte): 535.000 spettatori (3.6%)

E ancora:

  • Rai3, Cerimonia di Chiusura dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia: 446.000 spettatori (3.1%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 334.000 spettatori (2.3%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 275.000 spettatori (1.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 2.569.000 spettatori (21.9%)
  • Canale5, Caduta libera: 1.775.000 spettatori (16.6%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.749.000 spettatori (18.4%)

Fuori dal podio:

  • Rai3, TGR: 1.691.000 spettatori (14.1%)
  • Canale5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.380.000 spettatori (15.7%)
  • Rete4, La Promessa: 835.000 spettatori (6.3%)

E ancora:

  • Rai2, World Athletics Ultimate Championships: 488.000 spettatori (4.7%)
  • Tv8, Formula 1 (prove): 468.000 spettatori (5.1%)
  • Italia1, N.C.I.S.: 439.000 spettatori (3.4%)
  • Nove, Little Big Italy: 334.000 spettatori (3%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 287.000 spettatori (2.9%).

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