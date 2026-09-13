Ascolti tv ieri sabato 12 settembre chi ha vinto tra Suzuki Jukebox, Pooh 60 La nostra storia e la pallavolo
Ascolti tv sabato 12 settembre 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Suzuki Jukebox con Antonella Clerici contro Pooh 60 La nostra storia
La Rai fa doppietta nella giornata di sabato 12 settembre 2026 per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, vedono uscire vincitrice la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena, capace di imporsi su Caduta libera, e in prima serata, con Suzuki Jukebox condotto da Antonella Clerici e Clementino che ha la meglio su Pooh 60 La nostra storia. Bene anche la pallavolo. In access prime time Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su Affari tuoi di Stefano De Martino. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 12 settembre: chi ha vinto tra Antonella Clerici e i Pooh
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 12 settembre: chi ha vinto tra Antonella Clerici e i Pooh
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Suzuki Jukebox: 1.672.000 spettatori (15.1%)
- Rai2, Grecia-Italia Europei Pallavolo: 1.512.000 spettatori (10.8%)
- Canale5, Pooh 60 La nostra storia: 1.311.000 spettatori (13.5%)
Fuori dal podio:
- Rete4, La Promessa: 791.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, Viaggio nell’isola misteriosa: 785.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Vermiglio: 561.000 spettatori (4.2%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 406.000 spettatori (3.4%)
- La7, Mai dire mai: 335.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, I delitti del BarLume – Un, due, tre stella!: 215.000 spettatori (2.5%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.579.000 spettatori (24.2%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.253.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, Affari tuoi: 3.187.000 spettatori (21.6%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 936.000 spettatori (6.3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 748.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 641.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 535.000 spettatori (3.6%)
E ancora:
- Rai3, Cerimonia di Chiusura dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia: 446.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 334.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 275.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.569.000 spettatori (21.9%)
- Canale5, Caduta libera: 1.775.000 spettatori (16.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.749.000 spettatori (18.4%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.691.000 spettatori (14.1%)
- Canale5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.380.000 spettatori (15.7%)
- Rete4, La Promessa: 835.000 spettatori (6.3%)
E ancora:
- Rai2, World Athletics Ultimate Championships: 488.000 spettatori (4.7%)
- Tv8, Formula 1 (prove): 468.000 spettatori (5.1%)
- Italia1, N.C.I.S.: 439.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Little Big Italy: 334.000 spettatori (3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 287.000 spettatori (2.9%).