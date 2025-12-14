Ascolti tv ieri sabato 13 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Il Volo, finalisti dello show Rai

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Doppietta per la Rai negli ascolti tv di sabato 13 dicembre 2025: Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella battaglia dei dati auditel, la Tv di Stato ha avuto la meglio sulla tv guidata da Pier Silvio Berlusconi con Ballando con le Stelle (che ha battuto la replica di Tutti per uno – Viaggio nel tempo con Il Volo) e con L’Eredità (che ha vinto il confronto diretto con Caduta libera). Mediaset si “accontenta” del successo di La Ruota della Fortuna su Affari tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 dicembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tutti per uno

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Ballando con le Stelle – Tutti in pista : 3.599.000 spettatori (20.9%);

: 3.599.000 spettatori (20.9%); Rai, Ballando con le Stelle : 2.778.000 spettatori (27.6%);

: 2.778.000 spettatori (27.6%); Canale5, Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: 2.059.000 spettatori (17.4%).

Fuori dal podio:

Italia1, Mrs Doubtfire : 901.000 spettatori (5.8%);

: 901.000 spettatori (5.8%); Rai2, S.W.A.T. : 806.000 spettatori (4.8%);

: 806.000 spettatori (4.8%); Rai3, Indovina chi viene a cena : 733.000 spettatori (4.4%);

: 733.000 spettatori (4.4%); Rete4, Unknown: 561.000 spettatori (3.6%);

561.000 spettatori (3.6%); La7, In Altre Parole Di più : 464.000 spettatori (3.2%).

: 464.000 spettatori (3.2%). Nove, Accordi & Disaccordi : 342.000 spettatori (2.2%);

: 342.000 spettatori (2.2%); Tv8, 4 Ristoranti: 298.000 spettatori (1.8%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle

Nella puntata di sabato 13 dicembre, le concorrenti di Ballando con le Stelle Barbara D’Urso e Andrea Delogu hanno conquistato per prime l’accesso diretto alla finale dello show condotto da Milly Carlucci.

A loro, poi, si sono aggiunti Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini, che hanno vinto le sfide dirette per la finale contro, rispettivamente, Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical.

I tre sconfitti si giocheranno l’accesso alla finale all’inizio della prossima puntata di Ballando con le Stelle.

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.013.000 spettatori (27.9%);

: 5.013.000 spettatori (27.9%); Rai1, Affari Tuoi : 4.206.000 spettatori (23.4%);

: 4.206.000 spettatori (23.4%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.067.000 spettatori (6%);

: 1.067.000 spettatori (6%); Rai3, La Confessione : 820.000 spettatori (4.7%);

: 820.000 spettatori (4.7%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 807.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 560.000 spettatori (3.1%);

: 807.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 560.000 spettatori (3.1%); Rai2, Tg2Post : 463.000 spettatori (2.6%);

: 463.000 spettatori (2.6%); Nove, Fratelli di Crozza : 446.000 spettatori (2.5%);

: 446.000 spettatori (2.5%); Tv8, 4 Ristoranti: 347.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati Auditel del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.941.000 spettatori (26%);

: 3.941.000 spettatori (26%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.619.000 spettatori (20.1%);

: 2.619.000 spettatori (20.1%); Canale5, Caduta libera : 2.391.000 spettatori (16.8%);

: 2.391.000 spettatori (16.8%); Rai3, TGR : 1.998.000 spettatori (13%);

: 1.998.000 spettatori (13%); Canale5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.810.000 spettatori (14.8%);

: 1.810.000 spettatori (14.8%); Rete4, La Promessa : 944.000 spettatori (5.8%);

: 944.000 spettatori (5.8%); Rai3, Blob : 838.000 spettatori (5.1%);

: 838.000 spettatori (5.1%); Italia1, C.S.I. : 668.000 spettatori (4.2%);

: 668.000 spettatori (4.2%); Nove, Little Big Italy : 474.000 spettatori (3.5%);

: 474.000 spettatori (3.5%); Italia1, Studio Aperto Mag : 465.000 spettatori (3.5%);

: 465.000 spettatori (3.5%); Rai2, 9-1-1 : 346.000 spettatori (2.1%);

: 346.000 spettatori (2.1%); Tv8, RDS Showcase: 155.000 spettatori (1.1%).