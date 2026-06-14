Ascolti tv ieri sabato 13 giugno chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e Ciao Darwin, tutti i dati Auditel
Ascolti tv sabato 13 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con lo speciale Una voce per Padre Pio su Rai1 e Ciao Darwin su Canale 5: i dati
La Rai sorride nella battaglia degli ascolti tv nella giornata di sabato 13 giugno. I dati Auditel vedono la tv di Stato prevalere su Mediaset in prima serata, con lo speciale Una voce per Padre Pio con Mara Venier che supera Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Vittoria Rai anche nel preserale, con Reazione a Catena che batte Avanti un altro. Mediaset conquista di misura l’access prime time, con La Ruota della Fortuna davanti a Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 giugno: chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e Ciao Darwin
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 13 giugno: chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e Ciao Darwin
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Una voce per Padre Pio: 2.397.000 spettatori (18.6%)
- Canale5, Ciao Darwin: 1.643.000 spettatori (15.2%)
- Rai2, Come ho catturato il serial killer: 955.000 spettatori (7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, La promessa: 839.000 spettatori (6.6%)
- Rai3, Piedone lo sbirro: 694.000 spettatori (5.2%)
- Italia1, Belle e Sebastien – Next Generation: 608.000 spettatori (4.5%)
- La7, In altre parole Di più – Best: 439.000 spettatori (3.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 409.000 spettatori (3%)
- Nove, Gli ultimi giorni dell’umanità: 181.000 spettatori (1.4%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.716.000 spettatori (25.5%)
- Rai1, Affari tuoi mundial: 3.671.000 spettatori (25.5%)
- Canale5, Gira la Ruota della Fortuna: 2.710.000 spettatori (19.7%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 970.000 spettatori (6.9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 789.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 780.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 722.000 spettatori (4.9%) nella seconda
- Tv8, 4 Ristoranti: 444.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, TG2 Post: 417.000 spettatori (2.8%)
- Rai3, Illuminate: 370.000 spettatori (2.6%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 277.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 2.826.000 spettatori (26.1%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 1.821.000 spettatori (20.6%)
- Rai3, TGR: 1.658.000 spettatori (14.6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.318.000 spettatori (12.9%)
- Canale5, Avanti il Primo! Story: 882.000 spettatori (10.8%)
- Rete4, La Promessa: 849.000 spettatori (7%)
- Tv8, Qualifiche Formula 1: 562.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 556.000 spettatori (4.6%)
- Rai3, Blob: 537.000 spettatori (4.2%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I. – secondo episodio: 401.000 spettatori (3.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 372.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, F.B.I. – primo episodio: 278.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Italia chiama America: 237.000 spettatori (3%)
- Nove, Little Big Italy: 223.000 spettatori (2.1%)
- La7, Doc – History 360°: 91.000 spettatori (0.8%)