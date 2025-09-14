Altra doppietta Rai negli ascolti tv della giornata di sabato 13 settembre 2025 e Mediaset battuta 2 a 1. Nei dati auditel, infatti, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno, con i Tim Music Awards 2025 in prima serata (che ha chiuso davanti a Ciao Darwin) e con Reazione a catena nel preserale (che ha superato Avanti un altro). Nell’access prime time, invece, Mediaset ha battuto la Rai con La Ruota della Fortuna che ha sconfitto Affari Tuoi. In prima serata, invece, si piazza sul podio Un omicidio per due (Rai2), seguito da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Rai3), Grace for the World (Rete4), Shazam! (Italia1), In altre parole (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 settembre, chi ha vinto tra tra Tim Music Awards, Ciao Darwin e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tim Music Awards : 2.167.000 spettatori (19.4%);

: 2.167.000 spettatori (19.4%); Canale5, Ciao Darwin : 1.463.000 spettatori (14.5%);

: 1.463.000 spettatori (14.5%); Rai2, Un Omicidio per Due: 1.019.000 spettatori (7.3%).

Fuori dal podio:

Italia1, Shazam! : 628.000 spettatori (4.9%);

: 628.000 spettatori (4.9%); Rai3, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto : 447.000 spettatori (3.3%);

: 447.000 spettatori (3.3%); Rete4, Grace for the World : 475.000 spettatori (3.9%);

: 475.000 spettatori (3.9%); La7, In Altre Parole : 772.000 spettatori (5.6%);

: 772.000 spettatori (5.6%); Tv8, 4 Ristoranti : 275.000 spettatori (1.8%);

: 275.000 spettatori (1.8%); Nove, Delitti in Famiglia: 290.000 spettatori (2.2%).

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.022.000 spettatori (25.8%);

: 4.022.000 spettatori (25.8%); Rai1, Affari Tuoi : 3.387.000 spettatori (21.7%);

: 3.387.000 spettatori (21.7%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.033.000 spettatori (20.4%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 514.000 spettatori (3.3%);

: 514.000 spettatori (3.3%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 801.000 spettatori (5.2%);

: 801.000 spettatori (5.2%); Rai3, La Confessione : 638.000 spettatori (4.2% – Finale a 610.000 e il 3.8%);

: 638.000 spettatori (4.2% – Finale a 610.000 e il 3.8%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 727.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte;

: 727.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 555.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 305.000 spettatori (2.2%);

: 305.000 spettatori (2.2%); Nove, Little Big Italy: 257.000 spettatori (1.7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.767.000 spettatori (23.4%);

: 2.767.000 spettatori (23.4%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.935.000 spettatori (20.2%);

: 1.935.000 spettatori (20.2%); Canale5, Avanti il Primo: 1.507.000 spettatori (17.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti un Altro : 1.730.000 spettatori (16.2%);

: 1.730.000 spettatori (16.2%); Rai2, Dribbling : 285.000 spettatori (3.4%);

: 285.000 spettatori (3.4%); Rai2, The Rookie : 369.000 spettatori (3.6%);

: 369.000 spettatori (3.6%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 584.000 spettatori (4.4%);

: 584.000 spettatori (4.4%); Italia1, Studio Aperto Mag : 337.000 spettatori (3.4%);

: 337.000 spettatori (3.4%); Italia1, C.S.I. Miami : 445.000 spettatori (3.4%);

: 445.000 spettatori (3.4%); Rai3, TGR : 1.735.000 spettatori (14.3%);

: 1.735.000 spettatori (14.3%); Rai3, Blob : 579.000 spettatori (4.2%);

: 579.000 spettatori (4.2%); Rete4, La Promessa : 728.000 spettatori (5.4%);

: 728.000 spettatori (5.4%); La7 Casa mia… Casa mia… : 140.000 spettatori (1.5%);

: 140.000 spettatori (1.5%); Tv8, X Factor – Gabbani, Vanoni, la Musica : 72.000 spettatori (0.7%);

: 72.000 spettatori (0.7%); Nove, Little Big Italy: 239.000 spettatori (2.4%).