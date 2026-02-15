Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per te e le Olimpiadi invernali

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai cala il tris nella giornata di sabato 14 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in tutti e tre gli slot caldi per l’auditel, dal preserale all’access prime time e la prima serata. In preserale è Marco Liorni con L’Eredità (Rai1) ad avere la meglio su Max Giusti e Caduta Libera (Canale5), poi Stefano De Martino con Affari Tuoi sigla la doppietta battendo Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna. Ciliegina sulla torta il serale, con The Voice Kids (Rai1) che batte C’è Posta per Te di Maria De Filippi. Sul podio anche le Olimpiadi invernali (Rai2), seguite da In altre parole (La7), Una notte al museo 3 (Italia1), Non c’è due senza quattro (Rete4), Balla coi lupi (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 14 febbraio: chi ha vinto tra The Voice Kids, C’è Posta per te e le Olimpiadi invernali

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai1, The Voice Kids : 3.382.000 spettatori (23.4%);

: 3.382.000 spettatori (23.4%); Canale5, C’è Posta per Te : 3.272.000 spettatori (22.1%);

: 3.272.000 spettatori (22.1%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Pattinaggio su Ghiaccio): 1.488.000 spettatori (8.4%).

Fuori dal podio:

La7, In Altre Parole (prima parte) : 974.000 spettatori (5.3%);

: 974.000 spettatori (5.3%); Italia1, Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone : 679.000 spettatori (4%);

: 679.000 spettatori (4%); Rete4, Non c’è due senza quattro : 608.000 spettatori (3.7%);

: 608.000 spettatori (3.7%); Rai3, Balla coi lupi : 551.000 spettatori (3.6%);

: 551.000 spettatori (3.6%); La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte) : 500.000 spettatori (3.2%);

: 500.000 spettatori (3.2%); Nove, Accordi & Disaccordi : 376.000 spettatori (2.4%);

: 376.000 spettatori (2.4%); Tv8, 4 Ristoranti: 261.000 spettatori (1.4%).

Chi ha vinto The Voice Kids 4

Quella di sabato 14 febbraio 2026 è stata la serata della finale di The Voice Kids 4. A contendersi il titolo sono stati i giovani guidati dai cinque giudici che capitanavano 4 team:

Team Clementino-Rocco Hunt : Andrea Ronga, Raffaello Digilio, Francesco Ambrosi e Annagiulia Fusco;

: Andrea Ronga, Raffaello Digilio, Francesco Ambrosi e Annagiulia Fusco; Team Arisa : Maria Rosaria Rondina, Francesca Lanza, Fabiana Andreone e Ginevra Sergio;

: Maria Rosaria Rondina, Francesca Lanza, Fabiana Andreone e Ginevra Sergio; Team Nek : Leonardo Zambelli, Matteo Trullu, Giovanni Frassi e Miriam Bruno;

: Leonardo Zambelli, Matteo Trullu, Giovanni Frassi e Miriam Bruno; Team Loredana Bertè: Riccardo Pezzicoli, Briana Samira Camara, Maya Verga ed Emma Baggetta.

I quattro superfinalisti sono stati Briana Samira Camara, Matteo Trullu, Francesca Lanza e Andrea Ronga. A vincere è stato Matteo Trullu del team di Nek, col cantante che ha vinto come coach all’esordio.

I dati dell’access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.081.000 spettatori (22.3%);

: 4.081.000 spettatori (22.3%); Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.512.000 spettatori (19.2%);

: 3.512.000 spettatori (19.2%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.857.000 spettatori (16.3%).

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 891.000 spettatori (4.9%);

: 891.000 spettatori (4.9%); Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 832.000 spettatori (4.7%);

: 832.000 spettatori (4.7%); Rai3, La Confessione : 641.000 spettatori (3.6%);

: 641.000 spettatori (3.6%); Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 622.000 spettatori (3.4%).

E ancora:

Rai3, La Confessione Finale : 544.000 spettatori (2.9%);

: 544.000 spettatori (2.9%); Tv8, 4 Ristoranti : 420.000 spettatori (2.4%);

: 420.000 spettatori (2.4%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 226.000 spettatori (1.3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.852.000 spettatori (23.8%);

: 3.852.000 spettatori (23.8%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.846.000 spettatori (20.1%);

: 2.846.000 spettatori (20.1%); Canale5, Caduta Libera: 2.066.000 spettatori (13.6%).

Fuori dal podio:

Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Salto con gli Sci) : 1.804.000 spettatori (12.6%);

: 1.804.000 spettatori (12.6%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Skeleton) : 2.022.000 spettatori (16.1%);

: 2.022.000 spettatori (16.1%); Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.691.000 spettatori (12.8%);

: 1.691.000 spettatori (12.8%); Rai3, TGR: 1.870.000 spettatori (11.5%);

1.870.000 spettatori (11.5%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Sci Freestyle): 1.720.000 spettatori (10.5%);

1.720.000 spettatori (10.5%); Rai2, Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (Skeleton): 1.749.000 spettatori (9.9%).

E ancora:

Rete4, La Promessa : 903.000 spettatori (5.3%);

: 903.000 spettatori (5.3%); Rai3, Blob : 718.000 spettatori (4.1%);

: 718.000 spettatori (4.1%); Italia1, Studio Aperto Mag : 527.000 spettatori (3.6%);

: 527.000 spettatori (3.6%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 591.000 spettatori (3.5%);

: 591.000 spettatori (3.5%); Nove, Little Big Italy : 306.000 spettatori (2.1%);

: 306.000 spettatori (2.1%); Tv8, 4 Hotel: 200.000 spettatori (1.4%).